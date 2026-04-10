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Suspeita de agredir e dopar gêmeos de oito meses em Gravataí será indiciada por maus-tratos, diz delegada

Mulher também deve responder por expor a vida e a saúde das crianças de oito meses a perigo 

Airton Lemos

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