Suspeita de agredir e dopar gêmeos de oito meses em Gravataí será indiciada por maus-tratos, diz delegada

Suspeita de maus-tratos a bebês foi presa na noite de quarta-feira (8) em Gravataí. Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil vai indiciar por maus-tratos a babá presa suspeita de agredir e dopar dois bebês gêmeos de oito meses, em Gravataí, na Região Metropolitana. A mulher, de 51 anos, também deve responder por expor a vida e a saúde das crianças a perigo.

O inquérito está praticamente concluído e aguarda apenas o resultado de um exame toxicológico, que deve apontar qual substância foi administrada aos bebês e se houve risco mais grave à saúde.

Imagens analisadas pela polícia são consideradas claras e mostram agressões físicas, xingamentos e a suspeita de que a cuidadora colocava comprimidos nas mamadeiras das crianças.

— Foram gravadas agressões físicas, agressões verbais e também a questão dela dar algum medicamento para os bebês — afirmou a delegada Amanda Andrade, responsável pela investigação.

A babá foi presa preventivamente na noite passada, após os pais procurarem a polícia na terça-feira (7), já com os vídeos em mãos. A partir das imagens, a Justiça autorizou a prisão.

As crianças passaram por avaliação médica e, segundo análise inicial, estão bem. No entanto, apresentavam irritação e choro mais intenso nos períodos em que não estavam com a cuidadora, o que levanta a suspeita de possível abstinência.

A investigada optou por ficar em silêncio durante o interrogatório. A polícia também apura se ela realmente trabalhou por décadas em hospital, como teria informado à família.

Se confirmados os crimes, as penas podem chegar a seis anos de prisão, podendo aumentar devido a agravantes, já que as vítimas têm menos de 14 anos.

O caso

A mulher trabalhava como babá havia cerca de cinco meses e passou a levantar suspeitas pelo comportamento dos bebês.

Ao analisar as câmeras de segurança da casa, os pais identificaram as agressões e a possível administração de medicamentos, o que levou ao registro da ocorrência e à prisão.