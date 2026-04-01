Polícia prende três suspeitos de matar e queimar corpo de homem dentro de carro em Viamão

Vítima foi encontrada morta dentro de carro em 20 de janeiro. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil realizou na manhã desta quarta-feira (1º) uma operação para desarticular grupo criminoso investigado pela morte de um homem em Viamão, na Região Metropolitana. A vítima teria sido queimada dentro do carro.

Três pessoas foram presas na operação. Além disso, um mandado de prisão foi cumprido na Penitenciária Estadual de Canoas e buscas foram feitas em 15 endereços — uma pistola foi apreendida. Um homem está foragido.

A investigação se iniciou no dia 20 de janeiro, quando um homem foi encontrado morto dentro de um carro queimado no Passo do Vigário, na zona rural de Viamão. A vítima era um homem de 42 anos que não teve o nome divulgado. Segundo a polícia, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas e teria sido atraído para uma emboscada por comparsas.

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Como foi o crime

Buscas foram feitas em 15 endereços. Polícia Civil / Divulgação

Conforme o delegado Rafael Naves, da Delegacia de Homicídios de Viamão, que apura o caso, a vítima foi chamada, na noite do crime, por um comparsa para uma atividade relacionada ao tráfico de drogas.

Enquanto os dois estavam no carro, um Fiesta Sedan, o comparsa indicou um estrada afastada, no meio rural, com pouca iluminação. Nesse local, a vítima foi morta a tiros e o veículo foi incendiado com o corpo dentro.

Apuração apontou que, além deste comparsa, outros dois homens participaram do crime.