Polícia prende homem com armas e granada em casa no Vale do Sinos

Na casa, foram encontrados fuzil, espingarda, rifle, pistola e munição. Brigada Militar / Divulgação

Um homem foi preso após policiais militares encontrarem armas e até uma granada em uma casa em Campo Bom, no Vale do Sinos, na noite de sábado (18).

A Brigada Militar (BM) recebeu uma denúncia anônima sobre a residência no bairro Celeste. Por volta das 20h, os policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM) se deslocaram para a região.

Na casa, foram encontrados fuzil, espingarda, rifle e pistola. Os policiais também localizaram diversos carregadores, munições, acessórios para armas e coletes balísticos, além da granada. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para remover o explosivo do local, levar para área segura e fazer a detonação.

Três pessoas estavam na residência: um homem de 65 anos, uma mulher de 40 e um jovem de 20. Segundo a Brigada Militar, a família residia no local.

O homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e explosivo. As outras duas pessoas prestaram depoimento na condição de testemunhas, informou a BM.