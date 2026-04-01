Polícia prende 10 suspeitos de tráfico durante operação em Guaíba, Alvorada e Eldorado do Sul

A Polícia Civil prendeu 10 pessoas na manhã desta quarta-feira (1º), em três cidades da Região Metropolitana, durante operação para desarticular grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas no bairro Moradas da Colina, em Guaíba.

A ofensiva contou com auxílio de helicóptero e cumpriu ainda cinco mandados de prisão em casas prisionais, além de 14 ordens judiciais de busca e apreensão em Charqueadas e Santo Ângelo. Os nomes dos presos não foram informados.

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Entre os presos estão o homem apontado como gerente do tráfico, o gestor financeiro da quadrilha, uma pessoa que intermediava a compra das drogas, outra que transportava, vendia e escondia o entorpecente, uma que fracionava e acondicionava, além de um dos indivíduos que trouxe armas para o município de Guaíba.