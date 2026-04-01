Segurança

Helicóptero em Guaíba
Notícia

Polícia prende 10 suspeitos de tráfico durante operação em Guaíba, Alvorada e Eldorado do Sul

Ofensiva contou com auxílio de helicóptero e cumpriu ainda cinco mandados de prisão em casas prisionais

Tiago Bitencourt

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