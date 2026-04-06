Polícia pede prisão preventiva de suspeito do desaparecimento de família em Cachoeirinha

Cristiano Domingues Francisco está preso desde 10 de fevereiro. Renan Mattos / Agencia RBS

A Polícia Civil pediu nesta segunda-feira (6) a prisão preventiva de Cristiano Domingues Francisco, 39 anos, principal suspeito pelo desaparecimento da família Aguiar, em Cachoeirinha.

O homem está preso desde 10 de fevereiro no Batalhão de Operações Especiais (BOE), em Porto Alegre, e chegou a ter prisão temporária prorrogada por 30 dias, a contar de 12 de março.

Ex-companheiro de Silvana Germann de Aguiar, Cristiano é policial militar, mas está afastado das funções.

Silvana, 48 anos, foi vista pela última vez no dia 24 de janeiro. Os pais dela, Isail Vieira de Aguiar, 69, e Dalmira Germann de Aguiar, 70, teriam ido procurá-la e não foram mais vistos.

A Polícia Civil trata os desaparecimentos como crime e diz já ter elementos para indiciar Cristiano por feminicídio (de Silvana), duplo homicídio (Isail e Dalmira), além de ocultação de cadáver.

Zero Hora tenta contato com o advogado Jeverson Barcellos, responsável pela defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestações. Em posicionamentos anteriores, a defesa disse aguardar acesso ao inquérito para se manifestar.

Outros investigados

Outros três suspeitos estão sendo investigados por supostamente tentarem atrapalhar as investigações. Conforme a polícia, eles não são suspeitos de envolvimento no desaparecimento.

Segundo o delegado do caso, Anderson Spier, uma pessoa é suspeita de fraude processual, por supostamente ter apagado dados em dispositivos eletrônicos e na nuvem (espaço de armazenamento online).

Outra pessoa, que também responde por fraude processual, ainda teria deletado imagens de câmeras da casa onde moram Cristiano e a mãe dele.

Já a terceira pessoa é investigada por falso testemunho. Segundo o delegado, ele teria mentido em circunstâncias do depoimento para dar falsos álibis ao principal suspeito.