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Os Aguiar
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Polícia pede prisão preventiva de suspeito do desaparecimento de família em Cachoeirinha

Investigadores dizem que já há elementos para indiciar Cristiano Domingues Francisco por por feminicídio, duplo homicídio e ocultação de cadáver

Pâmela Rubin Matge

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