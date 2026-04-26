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Polícia já ouviu testemunhas e analisa vídeos na investigação do assalto a joalheria de shopping de Porto Alegre 

Crime ocorreu na última quinta-feira (23). Assaltantes usaram pistola para render funcionários do estabelecimento

Mathias Boni

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