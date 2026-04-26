Polícia já ouviu testemunhas e analisa vídeos na investigação do assalto a joalheria de shopping de Porto Alegre 

Assalto ocorreu na joalheria Safira, no Bourbon Shopping da Avenida Ipiranga. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), segue as investigações referentes ao assalto ocorrido em uma joalheria de um shopping de Porto Alegre. O crime foi cometido na manhã da última quinta-feira (23).

Segundo o delegado Gabriel Casanova, titular da 1ª Delegacia de Repressão a Roubos do Deic, as autoridades seguem trabalhando na apuração das circunstâncias do assalto cometido.

— Cinco testemunhas já foram ouvidas, e seguimos no trabalho investigativo — afirmou o delegado neste sábado (25).

Casanova também destacou que a polícia trabalha com imagens do momento do crime na busca pela identificação dos autores.

— Ainda estamos analisando as imagens do assalto e continuamos colhendo novos vídeos para a identificação dos autores — complementou o delegado.

O assalto

A joalheria Safira, no Bourbon Shopping da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, foi assaltada na manhã da última quinta-feira. O crime ocorreu pouco antes das 11h30min.

Na ocasião, a Brigada Militar foi acionada para ir ao local após relatos de que homens armados haviam invadido o estabelecimento. De acordo com as autoridades, ao menos dois homens portando uma pistola invadiram o local de forma discreta e renderam os funcionários. Eles roubaram diversos itens, incluindo joias e peças em ouro.