Polícia investiga caso de homem que teria avançado com machado contra PMs e que acabou morto em Cachoeirinha 

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um homem de 26 anos após um confronto com policiais militares, no início da noite de domingo (12), em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. Segundo a polícia, o homem teria avançado contra os brigadianos com um machado e acabou sendo baleado. Ele morreu no local.

O caso aconteceu nas proximidades da Vila Regina, depois de moradores relatarem disparos de arma de fogo na região. A partir dessas informações, equipes da Brigada Militar foram até o endereço e fizeram um cerco após a indicação de que um suspeito estaria fugindo pelos telhados das casas.

Em nota (leia íntegra abaixo), a Brigada Militar, por meio do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1ºBPChq), informou que atendeu a ocorrência no domingo, na qual "um ou mais indivíduos estariam efetuando disparos da parte de cima de uma residência".

Ainda conforme a corporação, durante as buscas, um suspeito "foi visto pulando por entre os telhados das casas, sendo, após cerco, finalmente localizado no interior de uma garagem e, ao ser abordado, o investiu contra os policiais realizando golpes com um machado e proferindo ameaças, sendo necessário o uso de arma de fogo para cessar a agressão".

Conforme o delegado de Polícia André Lobo Anicet, responsável pela investigação, testemunhas indicaram onde o homem estaria. Os policiais então acessaram uma residência e localizaram o suspeito.

— Ele teria ido para cima da guarnição com um machado, afirmando que iria matá-los. Diante disso, não restou outra alternativa que não a utilização da arma de fogo — afirmou o delegado.

A Polícia Civil afirma que não foi encontrada arma de fogo com o homem. Agora, a investigação tenta esclarecer o que ocorreu antes da chegada da Brigada Militar.

— A gente precisa verificar qual era a situação desse indivíduo, se ele estava em surto, se era usuário de droga, de onde ele veio e o que teria motivado essa fuga pelos telhados — disse Anicet.

Entre os pontos que ainda serão apurados estão a origem dos disparos relatados por moradores e o motivo de o homem estar sobre os telhados.

— Em princípio, a gente não afasta nenhuma linha — completou o delegado.

Os policiais envolvidos na ocorrência já foram ouvidos no plantão policial, e as armas utilizadas por eles foram apreendidas para perícia. Testemunhas também começaram a prestar depoimento.

A Polícia Civil aguarda os laudos do Instituto-Geral de Perícias para definir com mais precisão a dinâmica dos fatos.

O que diz a Brigada Militar

"NOTA À IMPRENSA

A Brigada Militar, por meio do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1ºBPChq), informa que atendeu no domingo, (12/04) uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Avenida Edgar Bins, no bairro Vila Regina, em Cachoeirinha. De acordo com as informações iniciais, um ou mais indivíduos estariam efetuando disparos da parte de cima de uma residência.

Durante as buscas, o suspeito foi visto pulando por entre os telhados das casas, sendo, após cerco, finalmente localizado no interior de uma garagem e, ao ser abordado, o investiu contra os policiais realizando golpes com um machado e proferindo ameaças, sendo necessário o uso de arma de fogo para cessar a agressão injusta e iminente e preservar a integridade física dos agentes e de terceiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito no local. A área foi isolada para os trabalhos periciais, e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Gravataí. As circunstâncias do fato serão apuradas pelos órgãos competentes.

A Brigada Militar ressalta a rapidez e eficiência da atuação policial na pronta resposta à ocorrência, garantindo a interrupção da conduta criminosa. O infrator possuía vasta ficha criminal.

Ressalta-se que a ação dos policiais e o desenrolar da ocorrência foi presenciado por testemunhas que presenciaram os fatos e já foram arroladas.