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Polícia investiga caso de homem que teria avançado com machado contra PMs e que acabou morto em Cachoeirinha 

Caso aconteceu após relatos de disparos de arma de fogo. Segundo a Brigada, ao ser abordado, o homem "investiu contra os policiais"

Airton Lemos

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