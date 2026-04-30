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Polícia Civil prende suspeitos de esquema de extorsão de empresários no Vale do Sinos 

Em um dos casos, criminosos obrigavam que dono de empresa de Novo Hamburgo pagasse uma espécie de seguro para caminhões e sede da empresa não serem alvo de incêndio

Kathlyn Moreira

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