Polícia Civil prende suspeitos de esquema de extorsão de empresários no Vale do Sinos 

Foi cumprido mandado de busca em casa de jogos ilegais. Polícia Civil / Divulgação

Suspeitos de participarem de um esquema de extorsão a empresários do Vale do Sinos foram presos. Dois detidos são apontados como líderes do esquema.

Na manhã desta quinta-feira (30), o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco) cumpriu mandado de prisão contra um dos homens apontados como líder da quadrilha, que já estava no sistema prisional em Charqueadas. Um comparsa, que estava em Portão, também foi preso nesta manhã.

Na quarta-feira (29), policiais prenderam outro suspeito de ser líder do grupo criminoso, de 30 anos, em Novo Hamburgo. Os nomes dos investigados não foi divulgado.

Ameaças a dona de revenda de veículos

Segundo a Polícia Civil, uma das vítimas era proprietária de um estabelecimento comercial de veículos, em Estância Velha. Ela contou ter passado a sofrer ameaças em outubro de 2024.

Segundo ela, as extorsões se iniciaram após ter recebido, por um motoboy, um envelope contendo um objeto, que seria uma joia, que não foi aceito.

Dias depois, criminosos passaram a fazer ameaças por telefone. Eles exigiam a devolução dessa suposta joia ou pagamento em dinheiro. Duas pessoas também estiveram na loja ameaçando o dono e familiares. Foi então realizado um pagamento ao grupo criminoso.

A vítima passou a receber mensagens oferecendo serviço de proteção, mediante depósito mensal de valores, o que fez com que as ameaças parassem.

A investigação aponta que a situação faz parte da ação coordenada entre os envolvidos.

"Seguro" contra incêndios

O homem preso na quarta-feira é suspeito de extorquir o proprietário de uma empresa de limpeza pública, que presta serviço no município e em Canoas e Gravataí.

O grupo liderado pelo criminoso cobrava R$ 50 mil e valores mensais de R$ 15 mil para garantir uma espécie de "seguro", que evitaria que caminhões, veículos da empresa e estabelecimentos fossem alvo de incêndios criminosos.

A vítima contou que passou a sofrer ameaças pessoais e contra familiares. Um galão de gasolina e um bilhete foi deixado em uma das sedes da empresa.

A polícia afirma que o preso na quarta-feira já havia sido indiciado por extorsão e associação criminosa em março. Conforme o delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior, o homem matinha uma casa de jogos ilegais na Rua Marcílio Dias, em Novo Hamburgo.

O local, que conta com diversos caça-níqueis, foi alvo de mandado de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira. Na ação, outras três pessoas foram presas pela atividade irregular.



