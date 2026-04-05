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Polícia Civil investiga morte de adolescente suspeito de balear três pessoas e que foi atingido por disparos de PMs em Santa Maria

De acordo com o delegado Adriano de Rossi, a apuração inicial indica que os PMs agiram em legítima defesa de terceiros

Isadora Garcia

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