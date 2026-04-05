Polícia Civil investiga morte de adolescente suspeito de balear três pessoas e que foi atingido por disparos de PMs em Santa Maria

Imagens mostram adolescente correndo. Câmera de segurança / Divulgação

A Polícia Civil investiga a morte de um adolescente suspeito de atingir com disparos três pessoas no centro de Santa Maria na madrugada deste sábado (4). Conforme relato do órgão, o jovem de 16 anos — identificado como Kaike Koslowski — foi baleado por policiais militares que tentaram contê-lo e não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu por volta da 1h30min na Rua Serafim Valandro, próximo à Vale Machado e à Escola Cícero Barreto.

Conforme a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Santa Maria, que registrou a ocorrência, o adolescente estaria nas proximidades de um bar com uma camiseta na cabeça e a arma em punho quando teria atirado contra um homem de 29 anos.

Ainda segundo a Polícia Civil, dois policiais militares que estavam de folga teriam percebido a situação e tentado conter o adolescente, momento em que teria acontecido uma troca de tiros. Koslowski morreu no local.

Legítima defesa de terceiros

De acordo com o delegado Adriano de Rossi, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Santa Maria, a conduta policial será investigada, mas a apuração inicial indica que os PMs agiram em legítima defesa de terceiros.

Na cena do crime, foram apreendidas as armas de fogo do adolescente e dos policiais militares. Uma comparação balística deve apontar de onde vieram os disparos que atingiram o adolescente e os outros feridos. Ainda conforme o delegado, o adolescente tinha registro por ato infracional análogo a ameaça e a vias de fato.

Entre os feridos, além do homem de 29 anos, que foi baleado no abdômen, também estão uma mulher, que levou um tiro na nádega, e um segundo homem, que foi baleado no tórax.

Os três foram socorridos e encaminhados para atendimento hospitalar. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles. Os dois policiais militares não tiveram ferimentos.