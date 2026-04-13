Polícia Civil indicia homem suspeito de matar ex-companheira em Parobé

Mulher encontrada morta foi atingida por golpes de faca. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil indiciou o homem preso por suspeita de cometer um feminicídio na terça-feira (7) em Parobé, no Vale do Paranhana. Conforme o delegado Francisco Leitão, o inquérito foi finalizado e remetido ao Poder Judiciário ainda nesta segunda-feira (13).

A investigação aponta que Gabriel de Freitas, de 32 anos, planejou a morte de Ana Beatriz Fernandes da Rocha, de 20 anos. O homem não teria aceitado o término da relação.

Ainda segundo a Polícia Civil, ele teria convencido a vítima a ir até a casa dele para devolver pertences pessoais e planejado amarrar a mulher para impedir a reação. Ana Beatriz era natural da Bahia.

O casal não possuía registros de violência doméstica, mas Gabriel de Freitas já tinha uma ocorrência policial registrada por outra ex-companheira. O homem foi preso ainda no dia do crime após fugir.