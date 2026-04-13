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Polícia Civil indicia homem suspeito de matar ex-companheira em Parobé

Segundo a investigação, Gabriel de Freitas, de 32 anos, planejou a morte de Ana Beatriz Fernandes da Rocha, de 20 anos, por não ter aceitado o fim do relacionamento

Gabriela Plentz

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