Segurança

Tentativa de ocultação
Notícia

Polícia apreende mais de R$ 120 mil após parte do dinheiro ser arremessada sobre telhado em Novo Hamburgo; veja vídeo

Dinheiro, joias e documentos possivelmente ligados ao crime organizado foram encontrados em imóvel no bairro Canudos

Júlia Ozorio

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