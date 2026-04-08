Polícia apreende mais de R$ 120 mil após parte do dinheiro ser arremessada sobre telhado em Novo Hamburgo; veja vídeo

Mais de R$ 120 mil em espécie foram apreendidos durante uma ação da Polícia Civil em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, na noite desta terça-feira (7). Uma mulher, que não teve o nome e a idade divulgados, foi presa em flagrante por lavagem de dinheiro.

O valor foi encontrado em uma residência no bairro Canudos. Parte do montante estava escondida em um cofre, nos fundos do imóvel, em uma área de mata. Outra parte foi arremessada sobre o telhado de uma casa vizinha, na tentativa de ocultação.

Também foram apreendidos relógios, joias, celulares, máquinas de cartão, chaves de imóveis e documentos em nome de terceiros.

De acordo com o delegado Ewerton Melo, da 1ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico (1ª DIN), do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), os indícios apontam para uma possível ligação dos itens com o crime organizado e com o tráfico de drogas.

— Os itens indicam uma possível estrutura destinada à ocultação e movimentação de patrimônio de origem ilícita — destacou o delegado.

A ação integra uma investigação em andamento que tem como foco o combate a facções criminosas, com ênfase no enfraquecimento financeiro dessas organizações.