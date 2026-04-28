Polícia apreende mais de 300 quilos de maconha em Triunfo; veja vídeo

A Polícia Civil apreendeu 477 tijolos de maconha — o equivalente a 316 quilos da droga — na manhã desta terça-feira (28), em Triunfo, na Região Carbonífera. O entorpecente era transportado num carro roubado pela BR-386.

Na delegacia, a exposição da quantidade apreendida formou uma "parede" de tijolos de maconha.

Ao perceber a presença das viaturas, o motorista desviou por uma estrada ao lado da rodovia, mas perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Após o acidente, o homem abandonou o carro e fugiu a pé.

Droga estava sendo transportada em carro roubado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Segundo a delegada Ana Flávia Leite, o suspeito era monitorado há uma semana:

— A gente já vinha monitorando a movimentação desse alvo já há algum tempo e ontem (segunda-feira), a partir do seu deslocamento e ingresso aqui no Estado do Rio Grande do Sul, foi feito o acompanhamento desse indivíduo. Ele foi abordado ali nas proximidades da cidade de Triunfo, quando ele percebeu a aproximação dos agentes policiais, empreendeu fuga e acabou colidindo junto a um poste.