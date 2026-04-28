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Polícia apreende mais de 300 quilos de maconha em Triunfo; veja vídeo

Carga de 477 tijolos da droga estava em um carro roubado. Motorista bateu veículo e escapou a pé

Zero Hora

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