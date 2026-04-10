Polícia analisa imagens de câmeras após morte de motorista de aplicativo em Porto Alegre

Crime aconteceu na Rua Rubens Pereira Torelly. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil começou a analisar nesta quinta-feira (9) imagens de câmeras de segurança para tentar esclarecer a morte de um motorista de aplicativo no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (8), na Rua Rubens Pereira Torelly.

A vítima foi identificada como Anderson Luiz Ferraz Prates, de 50 anos. Conforme a investigação, ele lavava o carro em frente de casa quando foi surpreendido por um atirador a pé, que efetuou ao menos três disparos.

Ao longo do dia, policiais realizaram apurações no local do crime e já recolheram imagens de câmeras de segurança que passam por análise. Novos registros serão buscados nos próximos dias para ajudar a identificar o autor do ataque e esclarecer a dinâmica do crime.

Além disso, a polícia colheu depoimentos da esposa da vítima e de vizinhos. Nenhum deles presenciou o momento dos disparos, mas relataram ter ouvido os tiros.

De acordo com o delegado André Luiz Freitas, da Delegacia de Homicídios, ninguém foi preso até o momento. A principal linha de investigação, neste estágio inicial, é de execução, já que nenhum pertence foi levado. A motivação do crime ainda é apurada.

A vítima tinha um antecedente antigo por tráfico de drogas, informação que também é considerada no contexto da investigação.