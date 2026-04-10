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Polícia analisa imagens de câmeras após morte de motorista de aplicativo em Porto Alegre

Vítima foi atingida por tiros enquanto lavava o carro em frente de casa, no bairro Restinga. Hipótese inicial é de execução

Airton Lemos

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