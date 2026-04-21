"Pode ficar tranquila que ele tá indo aí": suspeito usou clonagem de voz para emboscar a família Aguiar, diz polícia

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PM teria usado celular de Silvana para fazer ligações para os pais dela em ao menos três momentos

Pâmela Rubin Matge

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