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PM de folga é perseguido na rua e mata homem com disparo de arma de fogo em Porto Alegre

Caso foi registrado  como legítima defesa. Vítima ainda não foi identificada. Suspeita é de que o homem estivesse em surto

Leticia Mendes

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