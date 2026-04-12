PM de folga é perseguido na rua e mata homem com disparo de arma de fogo em Porto Alegre

Um policial militar de folga matou um homem com um disparo de arma de fogo, na zona leste de Porto Alegre, na noite deste sábado (11). O caso aconteceu nas proximidades do viaduto da Paróquia São Jorge, no bairro Partenon.

A Brigada Militar informou que o 19º Batalhão de Polícia Militar foi acionado para atender a ocorrência. O soldado relatou que estava praticando exercícios na rua junto de um amigo, quando os dois teriam passado a ser perseguidos por um homem, aparentemente em surto.

Durante a ação, segundo o relato do brigadiano, o homem afirmou portar uma faca e investiu contra o policial repetidas vezes. O PM efetuou, então, um disparo contra o peito do homem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, quando chegou ao local, o homem já estava morto.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Segundo o delegado Gabriel Borges, da 1ª Delegacia de Homicídios da Capital, o homem morto ainda não foi identificado. A polícia aguarda o resultado de exames da perícia. O caso, neste momento, é tratado como legítima defesa. O policial foi liberado após o registro da morte.

— Foi feito atendimento no local. Até agora, os elementos nos indicam para uma legítima defesa. O homem avançou em direção ao brigadiano, que efetuou um disparo para cessar a agressão. A dinâmica parece muito clara. Parece, inclusive, que este homem tenta pegar a arma dele — disse.

Conforme o delegado, o policial militar teria tentado escapar da perseguição do homem, que teria insistido, seguindo os dois pelas ruas do Partenon. A Polícia Civil analisa imagens em vídeo para entender o contexto em que se deu a morte.

— Essa perseguição durou um longo período, o brigadiano tentava escapar e ele seguia atrás, avançando, insistindo. O brigadiano corre, foge. Tem um momento em que ele realmente avança. Foi um único tiro, no momento em que ele tenta pegar a arma. Parecia ser uma pessoa em surto — explicou o delegado.

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Confira a íntegra nota da BM sobre o caso

"A Brigada Militar informa sobre ocorrência atendida na noite de sábado (11/04), no bairro Partenon, em Porto Alegre. Na ocasião, equipes do 19º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de lesão corporal.

O solicitante relatou que ele e um amigo praticavam atividade física quando passaram a ser perseguidos por um indivíduo em surto. Durante a ação, o homem investiu contra ambos, afirmando portar uma faca, momento em que um dos envolvidos, policial militar da ativa, efetuou um disparo de arma de fogo para conter a agressão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi imediatamente acionado e, no local, constatou-se o óbito do indivíduo. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde, com base nos elementos iniciais apurados, foi entendido que o policial militar agiu em legítima defesa."