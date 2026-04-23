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"Elementos suficientes"
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PF pede prisão preventiva de MC Ryan SP e MC Poze do Rodo após STJ mandar soltar funkeiros

Para Polícia Federal, com a liberdado dos investigados há risco de continuidade do esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Decisão inclui criador da página Choquei

Zero Hora

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