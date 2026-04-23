PF pede prisão preventiva de MC Ryan SP e MC Poze do Rodo após STJ mandar soltar funkeiros

Mc Ryan SP e MC Poze do Rodo devem voltar à cadeia. Instagram: @imcryansp / Reprodução

A Polícia Federal (PF) pediu a prisão preventiva de Ryan Santana dos Santos, conhecido como MC Ryan SP, nesta quinta-feira (23), mesmo dia em que Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu habeas corpus ao funkeiro.

Além dele, o pedido inclui outros investigados, como MC Poze do Rodo e Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei.

A PF avalia que, com a análise de provas apreendidas, como celulares, documentos e registros financeiros, há elementos suficientes para a conversão das prisões em preventivas.

Segundo a PF, com a soltura dos investigados há risco de continuidade das atividades criminosas, além da possibilidade de interferência nas investigações, com destruição de provas ou alinhamento de versões entre os investigados.

Em nota ao g1, o advogado Felipe Cassimiro, que faz a defesa do MC Ryan SP, disse que a decisão reconhece a "ilegalidade das prisões de MC Ryan, Diogo 305 e dos demais investigados no âmbito da Operação Narco Fluxo" e que "a consequência natural e jurídica desta decisão é a revogação da prisão, medida que decorre diretamente da própria decisão ao ser reconhecido o erro no prazo fixado para a prisão temporária". A reportagem tenta contato com a defesa de Poze do Rodo.

Decisão do STJ

A decisão de soltar MC Ryan SP foi emitida pelo ministro Messod Azulay Neto na manhã desta quinta-feira (23). Segundo o relator, a decisão que decretou a prisão do artista apresentava ilegalidade, porque a PF tinha solicitado apenas cinco dias, prazo que já passou.

“Especialmente porque a própria representação da autoridade policial limitou-se ao prazo de cinco dias, assiste razão à defesa, devendo a medida extrema ser restringida ao período por ela requerido, qual seja, cinco dias”, considerou o magistrado.

O habeas corpus se estende aos outros 33 presos na Operação Narco Fluxo, incluindo o MC Poze do Rodo, Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, e Raphael Sousa Oliveira, dono da Choquei.

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Operação Narco Fluxo

A Polícia Federal (PF) deteve os artistas MC Ryan SP e MC Poze do Rodo durante a Operação Narco Fluxo em 15 de abril. A ofensiva mirava organização criminosa suspeita de comandar esquema de lavagem de dinheiro e transações ilegais que movimentou mais de R$ 1,6 bilhão.

A ação mobilizou mais de 200 policiais federais. Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e outros 39 de prisão temporária, no Distrito Federal e outros oito Estados:

São Paulo

Rio de Janeiro

Pernambuco

Espírito Santo

Maranhão

Santa Catarina

Paraná

Goiás

A investigação da PF aponta que o grupo criminoso utiliza um sistema para ocultar e dissimular valores. Neste âmbito, há transações com criptoativos no Brasil e no Exterior, além do transporte de altas quantias de valores em espécie.

Quem é MC Ryan SP?

Natural de São Paulo, MC Ryan SP, nome artístico de Ryan Santana dos Santos, tem 25 anos e está entre os artistas mais ouvidos do país nas plataformas digitais.

O funkeiro ganhou notoriedade com músicas de ostentação e pela exibição de carros de luxo nas redes sociais.

No Spotify, reúne sucessos como Posso Até Não Te Dar Flores, em parceria com MC Meno K, MC Jacaré, DJ Japa NK e DJ Davi DogDog, além de faixas como Gauchinha e Diário de um Cafajeste.

No Instagram, o artista soma mais de 15 milhões de seguidores, onde compartilha registros de sua rotina e aparições ao lado de celebridades como Neymar e Vinicius Júnior.

Em 2024, o artista trouxe donativos para o Rio Grande do Sul para as pessoas afetadas pela enchente.

O funkeiro já se envolveu em outras ocorrências policiais. Em um dos casos, foi preso após realizar manobras com uma Lamborghini dentro de um estádio em Piracicaba, sendo liberado após pagamento de fiança de R$ 1 milhão.

Outro episódio de grande repercussão foi a divulgação de um vídeo em que aparece agredindo a ex-namorada, que levou ao rompimento de contratos comerciais. Também ganhou atenção internacional ao publicar imagens dentro da mansão de Cristiano Ronaldo, em Portugal, durante obras no imóvel.

Quem é MC Poze do Rodo

O músico, cujo nome verdadeiro é Marlon Brandon Coelho Couto Silva, nasceu no Rio de Janeiro em 1999 e ganhou notoriedade na cena funk carioca nos últimos anos.

O artista de 27 anos é conhecido por manter um estilo de vida exuberante, marcado pela ostentação de itens de luxo.

Entre os principais hits de MC Poze estão as músicas Voando Alto, Me Sinto Abençoado, Essência de Cria, Vida Louca e A Cara do Crime, canções que costumam falar sobre as favelas do Rio, questionando a violência nas comunidades.

A mistura do funk com trap, conhecida como "trap de cria", mistura batidas graves e linguagem dos jovens, fazendo sucesso. O artista soma mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais.

Quando ainda era adolescente, o cantor chegou a se envolver com o tráfico na favela do Rodo. Ele falou sobre o caso durante um Profissão Repórter, e disse que optou por viver uma vida tranquila, incentivando os mais jovens a sair do crime.

MC Poze já havia sido alvo de outras investigações. Em setembro de 2019, foi preso no Mato Grosso por suspeitas de tráfico de drogas, associação ao tráfico, incitação e apologia ao crime.