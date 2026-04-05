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Perseguição com troca de tiros em Canoas deixa suspeito morto e três homens feridos

Caso foi registrado no início da tarde deste sábado após roubo de carro no bairro Marechal Rondon

Isadora Garcia

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