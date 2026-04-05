Perseguição com troca de tiros em Canoas deixa suspeito morto e três homens feridos

Os feridos são um suspeito, um polcial e um pedestre. Brigada Militar / Divulgação

Um homem morreu e outros três, incluindo um policial militar, ficaram feridos durante uma perseguição com troca de tiros em Canoas, na Região Metropolitana, na tarde deste sábado (4).

Segundo a Brigada Militar (BM), a situação iniciou após o roubo de um carro Peugeot 208 no bairro Marechal Rondon, por volta de 13h40min. Na sequência, o veículo foi em direção ao bairro Mathias Velho. Os policiais foram notificados e tentaram realizar a abordagem, mas o motorista iniciou uma fuga.

A perseguição passou por vias dos bairros Mathias Velho e Harmonia. Na Avenida Rio Grande do Sul, conforme a BM, os policiais foram recebidos com tiros por parte da dupla que estava no veículo e revidaram.

Em outro ponto, os suspeitos teriam jogado o carro contra um policial militar que estava em uma motocicleta. Ele caiu, sofreu lesões e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com a troca de tiros, os dois suspeitos foram baleados. Segundo a BM, a dupla foi socorrida pelo Samu e encaminhada para atendimento hospitalar. Um dos suspeitos, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. A identidade dele não foi divulgada. O outro segue hospitalizado.

Um homem sem envolvimento com o caso, que passava pela rua no momento da troca de tiros, foi atingido por disparo. Ele foi socorrido e, de acordo com a BM, está internado e em atendimento em bloco cirúrgico.

Em nota, a Brigada Militar se posicionou sobre o caso: "A Brigada Militar lamenta profundamente o ocorrido. Como instituição dedicada à proteção da sociedade, reafirma seu compromisso com a preservação da vida e a defesa dos direitos de todos os cidadãos".