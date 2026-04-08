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Parentes recebem autorização da Justiça para entrar em minimercado e casas da família Aguiar, em Cachoeirinha

Investigação está na fase final e pode ser concluída na próxima semana

Pâmela Rubin Matge

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