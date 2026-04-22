Segurança

Homicídio qualificado
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Caso Theo: pai que jogou filho de cinco anos da ponte em São Gabriel irá a júri popular

Théo Ricardo Ferreira Felber morreu por traumatismo craniano em março de 2025. Um dia antes, ele também teria sido estrangulado pelo pai, Tiago Ricardo Felber

Tayline Manganeli

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Júlia Ozorio

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