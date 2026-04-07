Ossada é encontrada por crianças na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre

Uma ossada foi encontrada na noite desta segunda-feira (6) no bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. Até o momento, não há identificação da vítima.

De acordo com a Brigada Militar, há indícios de que os restos mortais, em avançado estado de decomposição, sejam de um homem.

A ossada foi localizada por crianças que jogavam bola em uma área com vegetação, na Rua Sol Nascente. Familiares dos menores acionaram as autoridades.

Leia Mais Policial suspeito por desaparecimentos em Cachoeirinha mantém silêncio em terceiro depoimento sobre o caso