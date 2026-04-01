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Operação mira grupo suspeito de recrutar motoristas de app para o tráfico de drogas na Região Metropolitana

São cumpridos 56 mandados judiciais, sendo 28 de prisão preventiva e 28 de busca e apreensão

Leticia Mendes

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