Segurança

Vale do Rio Pardo
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Operação combate esquema que desviou cerca de R$ 2 milhões de associação de servidores de Venâncio Aires

Funcionária da entidade e servidora municipal foram afastadas de suas funções

Tiago Bitencourt

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