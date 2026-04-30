Operação combate esquema que desviou cerca de R$ 2 milhões de associação de servidores de Venâncio Aires

Funcionária de associação e servidora foram alvo de mandados de busca e apreensão em Venâncio Aires. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil realizou na manhã desta quinta-feira (30) uma operação para desarticular um suposto esquema de desvio de valores da Associação dos Servidores Públicos de Venâncio Aires (Asmuva), no Vale do Rio Pardo. Uma funcionária da associação e uma servidora pública municipal são suspeitas de estelionato. A Justiça determinou o afastamento das duas mulheres de suas funções profissionais.

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Aviação e Centro, com foco no bloqueio de valores, indisponibilidade de bens e restrição de transferência de veículos. Aparelhos celulares, computadores, documentos e registros financeiros foram apreendidos. Houve o bloqueio de ativos via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), bem como a adoção de medidas cautelares diversas.

Conforme o delegado Guilherme Dill, da Delegacia de Polícia de Venâncio Aires, a fraude consistia no gasto de altos valores na compra de bens, de forma parcelada, com um cartão corporativo da associação. Esses bens eram revendidos pelas investigadas com valores abaixo do mercado e os pagamentos, feitos em dinheiro vivo.

— Identificamos compras de equipamentos eletrônicos, como iPhones, e também roupas e suplementos alimentares. Elas ficavam com os valores em espécie oriundos das vendas e o ônus das parcelas era de responsabilidade da entidade — afirma o delegado.

A Polícia Civil estima que, em um ano e três meses, o prejuízo tenha chegado a R$ 2 milhões. Parte das investigações permanece sob sigilo, a fim de não comprometer o andamento do trabalho policial, que segue em curso.

Por nota, a Asmuva afirma que nos últimos dias identificou as irregularidades e realizou o boletim de ocorrência junto à polícia. A entidade esclarece que os atos foram isolados e restritos a uma única servidora.

O que diz a Asmuva

A ASMUVA vem a público prestar esclarecimentos ao seus associados e demais servidores.

Nos últimos dias foram identificadas irregularidades relacionadas à utilização e parametrização de limites em sistema vinculado a serviços financeiros oferecidos aos associados, especificamente relacionados ao cartão CREDMIL. A apuração interna constatou que tais alterações ocorreram em desacordo com as normas e procedimentos da instituição, permitindo, a realização de operações indevidas por uma ex-servidora do município.

Reforçamos que os atos foram isolados, restritos a uma única associada.

Diante da gravidade dos fatos, a diretoria adotou de forma imediata as medidas administrativas cabíveis, incluindo o desligamento dos envolvidos e o registro formal junto às autoridades competentes, por meio de boletim de ocorrência.

A ASMUVA está colaborando integralmente com as investigações e já implementou o reforço de controles internos, com revisão de fluxos, critérios de autorização, revisão de contratos e mecanismos de auditoria, visando assegurar maior segurança e confiabilidade aos processos.

Reafirmamos que os serviços, benefícios e atendimentos aos associados seguem normalmente, sem qualquer prejuízo, sendo esta uma prioridade permanente da instituição.

A ASMUVA é, ao longo dos seus 34 anos de existência, uma associação pautada pela seriedade, transparência e compromisso com os servidores que representa.

Foi a união dos servidores que tornou possível a construção da nossa ASMUVA, e é esta mesma união que nos mantém firmes, nos fortalecendo para superar momentos desafiadores.