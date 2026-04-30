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Oito PMs são afastados por suspeita de torturar homem e "plantar" drogas dentro de veículo em Torres

Investigação da Corregedoria da Brigada Militar foi concluída nesta semana, mas fatos teriam ocorrido em 2025; comandante do pelotão da cidade também é alvo de apuração

Vitor Rosa

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