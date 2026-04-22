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O telão que piscou 877 mil vezes em três meses: conheça os bastidores do sistema que vigia agressores de mulheres no RS

Painel instalado na SSP aponta risco de aproximação e contato com vítimas e outras situações cotidianas envolvendo monitorados por tornozeleira

Adriana Irion

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