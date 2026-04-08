O que se sabe sobre a morte de menino encontrado em estação de esgoto no interior de SP

João Raspante Neto foi encontrado morto na última terça-feira (7). Reprodução / @Marcella Rossi / Facebook

O adolescente João Raspante Neto, 13 anos, foi encontrado morto dentro de uma lagoa no Centro de Tratamento em Esgoto Barbosa, em Marília, interior de São Paulo, na madrugada da última terça-feira (7). As informações são do g1.

João estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (6). Ele era autista não verbal, com diagnóstico de nível 3 do Transtorno do Espectro Autista (TEA) — considerado o nível mais severo de suporte.

O caso foi inicialmente registrado como morte suspeita até a conclusão dos laudos da Polícia Científica, que ainda estão sendo elaborados.

Mobilização e buscas

João desapareceu após sair da chácara da família, no bairro Nova Marília 4, na tarde de segunda-feira (6).

A operação também foi amparada pelo grupamento aéreo Águia, agentes de trânsito e grupos de busca voluntários, como o CORS.

O irmão de João, Gustavo Rossi, jogador profissional de esportes eletrônicos e conhecido como Sacy nas redes sociais, usou sua visibilidade de 270 mil seguidores no Instagram e quase 370 mil no X para pedir auxílio nas buscas. A irmã de João, Marcella Rossi, também usou as redes para sinalizar o desaparecimento do adolescente e pedir amparo.

O corpo de João foi encontrado na madrugada da última terça-feira (7), em uma lagoa do Centro de Tratamento de Esgoto Barbosa. O ponto fica a cerca de 870 metros da chácara da família.

Investigações

Segundo o boletim de ocorrência, as equipes de resgate avistaram João boiando na água, já sem vida. Conforme a primeira análise da Polícia Científica, não foram identificados vestígios de violência no corpo.

Nas proximidades do Centro de Tratamento foram encontradas roupas, celular e um par de chinelos azuis que pertenciam ao adolescente. Ele usava uma camiseta verde quando desapareceu.

A principal hipótese da polícia é a de que João tenha se afogado, pois o corpo foi encontrado dentro da estação de tratamento. Policiais apuram se o adolescente possa ter escorregado na lona plástica que reveste a lateral da lagoa, caído na água e não conseguido sair.

Em entrevista ao g1, o coordenador da Defesa Civil de Marília, Luís Bissoli, disse que havia sinais de escorregamento na lona da lagoa no ponto onde as vestimentas foram encontradas. Segundo Luís, "como o material é escorregadio e o talude é íngreme, provavelmente ele não conseguiu sair, resultando no afogamento".

O corpo de João foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A confirmação da causa exata da morte, porém, ainda depende do resultado do exame necroscópico.

Os investigadores também investigam como João obteve acesso ao Centro de Tratamento, pois o local é restrito. Além disso, está sendo apurado se João faleceu no momento da queda na água ou posteriormente, em decorrência do afogamento.

Repercussão

Após a confirmação da morte, o irmão de João, Gustavo Rossi, usou as redes sociais para pedir respeito ao luto da família e agradeceu o suporte que recebeu durante as buscas.

Gustavo também avisou para que o público parasse de especular os motivos do acidente. "Foi um acidente, então parem de especular o que aconteceu. João se afogou numa rede de tratamento de esgoto de marilia, uma trágedia", escreveu em postagem no X.

Ainda segundo o jogador profissional, a mãe dos dois está "sofrendo bastante nesse momento". João Neto era uma das maiores motivações de Rossi, que buscava oferecê-lo melhores condições de vida através da carreira como streamer no e-Sports.

"Mesmo não estando por perto nos últimos anos, toda vez que subia no palco eu pensava nele. Sempre fui reservado, sem expor minha família para as pessoas, mas ele foi uma das maiores motivações na minha carreira, para acordar e treinar todos os dias, e a gente seguia com esperança de melhora, conseguir se comunicar, e dar a melhor condição de vida possível para ele", escreveu Gustavo Rossi.

A irmã de João também se manifestou através das redes sociais sobre a morte. "João a saudade é imensa, quase insuportável, mas também é prova do amor enorme que sempre senti por você. Eu daria tudo para ter mais um momento ao seu lado, para te abraçar do seu jeito, no seu tempo. Você não era só meu irmão, você era parte de mim. E sempre será", escreveu.

A prefeitura de Marília também lamentou a morte do adolescente e decretou luto de um dia no município. Em nota nas redes sociais, afirmou:

A Prefeitura Municipal de Marília, em nome do prefeito Vinicius Camarinha e do vice-prefeito Rogério Alexandre da Graça, emite nota de pesar pelo falecimento do menino João Raspante Neto.

A cidade de Marília, que não dormiu essa noite, amanheceu em luto! Infelizmente! Nossos sentimentos aos familiares e amigos do pequeno João Raspante Neto. Como prefeito municipal, estou decretando luto oficial e dando todo suporte aos seus familiares neste momento de extrema dor! Que Deus conforte a todos!” – Prefeito Vinicius Camarinha.