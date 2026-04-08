Segurança

Marília
Notícia

O que se sabe sobre a morte de menino encontrado em estação de esgoto no interior de SP

Adolescente de 13 anos desapareceu na segunda-feira e foi achado sem vida em lagoa do Centro de Tratamento Esgoto Barbosa

Zero Hora

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