Segurança

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Notícia

Número de presos em viaturas e delegacias do RS passa de 62 para 76 em um dia

Situação mais grave é junto ao Palácio da Polícia, em Porto Alegre, onde há 19 custodiados

Tiago Bitencourt

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