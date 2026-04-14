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"Não sinto remorso", diz golpista; Polícia do RS faz operação em quatro Estados contra anúncios falsos

Investigação é do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos

Leticia Mendes

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