"Não reagi por medo, surpresa e posição de vulnerabilidade", conta moradora de Porto Alegre sobre cardiologista suspeito de crimes sexuais

Daniel Pereira Kollet foi encaminhado para o Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), centro de triagem de presos na Capital. Polícia Civil / Divulgação

Até o momento, foram identificadas 28 possíveis vítimas do cardiologista Daniel Pereira Kollet, preso preventivamente em Taquara, na Região Metropolitana, por suspeita de crimes sexuais que teriam sido praticados durante consultas.

Uma denúncia anônima surgiu a partir da divulgação do caso e se trata de uma mulher que afirma ter sido vítima em um hospital de Porto Alegre. O g1 teve acesso ao caso que teria ocorrido durante a realização de um exame de ecocardiografia transtorácica.

— Quando sentei na maca, ele me abraçou e disse que, além de linda, eu era cheirosa. Nesse momento, encostou sua parte íntima na minha perna. Eu não reagi durante a situação por medo, surpresa e pela posição de vulnerabilidade em que me encontrava. Ressalto que eu estava despida na parte superior do corpo, como é necessário para a realização desse exame, o que aumentou ainda mais minha vulnerabilidade"— relata a vítima, que preferiu não se identificar.

Este caso é o primeiro registrado na capital gaúcha, o que leva a polícia a ampliar a investigação, pois o suspeito agiria também em Porto Alegre.

— Ficou clara a intenção dessa vítima de nos alertar o caso em Porto Alegre também. Ele trabalhava em outros hospitais também — analisa o delegado Valeriano Garcia Neto.

A vítima descreve que o suspeito foi progressivamente a deixando mais desconfortável durante a consulta.

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— Ele iniciou conversas de cunho pessoal, perguntando se eu era casada, se tinha filhos e por que eu ainda estava solteira. Também fez comentários sobre minha aparência, dizendo que eu era ‘linda’. Em determinado momento, chegou a me convidar para tomar um café — relata.

E complementa:

— Ao final do exame, ele pegou papel toalha para retirar o gel do meu corpo. Eu disse que poderia fazer isso sozinha, mas, mesmo assim, ele passou a me limpar.

Segundo ela, o médico teria percebido seu constrangimento e feito um pedido: “que eu não comentasse nada com ninguém”.

Depoimentos

A Polícia Civil já abriu inquéritos e ouviu o depoimento de 28 possíveis vítimas. São pacientes mulheres que fizeram registro de ocorrência e já prestaram depoimento.

Conforme a polícia, o cardiologista agiria desta forma há pelo menos dois anos. Ao final da consulta, ele pedia segredo às pacientes. De acordo com a polícia, são investigados os possíveis crimes de importunação sexual, ⁠violação sexual mediante fraude, ⁠estupro e ⁠estupro de vulnerável.

Segundo o delegado, uma das pacientes relatou à polícia que Kollet a prescreveu o uso de medicação controlada e pediu que ela retornasse ao consultório periodicamente.

— Foi abusada várias vezes, porque ele mandava voltar na clínica. Ele dopava a vítima e praticava estupros reiterados de forma sistemática. A vítima andava dopada, se arrastando. Ela está vulnerável, então configura estupro de vulnerável — explica Valeriano.

A mulher teria percebido que havia alguma coisa errada e levou uma familiar junto na consulta. "Nesse dia, ele não encostou um dedo nela", diz o delegado. A paciente buscou outro profissional, que afirmou que ela não tinha problema de saúde e não precisava tomar remédio.

O advogado Rômulo Campana, do escritório que representa o médico, nega as suspeitas e alega que "trata-se de médico há quase 30 anos, com conduta ilibada, cuja atuação profissional sempre foi pautada pela ética, responsabilidade e compromisso com a saúde de seus pacientes".

Daniel Pereira Kollet foi encaminhado para o Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), centro de triagem de presos na Capital.

Contraponto

O que diz a defesa do médico

"Nosso escritório ainda não teve acesso ao inquérito que originou a prisão, contando, até o momento, apenas com informações preliminares. Em conversa com nosso cliente, este negou integralmente todas as acusações que lhe foram imputadas.

Trata-se de médico há quase 30 anos, com conduta ilibada, cuja atuação profissional sempre foi pautada pela ética, responsabilidade e compromisso com a saúde de seus pacientes.

Tão logo tenhamos acesso integral aos autos, nosso escritório emitirá nota oficial, que permitirá o completo esclarecimento dos fatos."

O que diz o Cremers

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) divulgou nota a respeito do caso: