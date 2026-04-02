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"Não reagi por medo, surpresa e posição de vulnerabilidade", conta moradora de Porto Alegre sobre cardiologista suspeito de crimes sexuais

Segundo o delegado Valeriano Garcia Neto, responsável pela investigação do caso envolvendo o médico Daniel Pereira Kollet, 28 pacientes fizeram registro de ocorrência e prestaram depoimento

Diego Nuñez

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Pedro Trindade

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