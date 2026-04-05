Mulher é morta pelo namorado ao tentar conter briga na Fronteira Oeste, diz Polícia Civil

Mulher foi morta pelo namorado ao tentar conter briga no RS, diz Polícia Civil. Polícia Civil / Reprodução

Uma mulher foi morta pelo namorado em Quaraí, na Fronteira Oeste do RS, na noite de sexta-feira (3). A vítima foi identificada como Nicole Taina Noschang da Silva, de 24 anos. Segundo a delegada Giovana Muller, o crime ainda não é tratado como feminicídio, mas como homicídio qualificado. As informações são do g1.

De acordo a Polícia Civil, Nicole foi atingida por um golpe de faca ao tentar conter o namorado, que brigava com o irmão dela.

— A hipótese de homicídio qualificado foi definida por conta das informações de que o autor do fato quis atingir o cunhado — explica a delegada.

A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O irmão dela também foi atingido e está internado.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante. A polícia espera ouvir o irmão de Nicole para aprofundar a investigação e entender a motivação do crime.