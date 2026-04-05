Segurança

Quaraí
Notícia

Mulher é morta pelo namorado ao tentar conter briga na Fronteira Oeste, diz Polícia Civil

Vítima foi identificada como Nicole Taina Noschang da Silva, de 24 anos; crime é tratado como homicídio qualificado pela Polícia

Guilherme Jacques

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS