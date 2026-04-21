Mulher é morta a tiros em Sapucaia do Sul e RS chega a 27 feminicídios em 2026

Uma mulher de 24 anos foi morta a tiros na manhã desta terça-feira (21) no bairro Capão da Cruz, em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. O caso é tratado, inicialmente, como feminicídio.

Com este crime, o Rio Grande do Sul chega a 27 casos de feminicídios em 2026. A identidade da mulher não foi divulgada pelas autoridades.

A Polícia Civil afirma que a ocorrência está em fase inicial de apuração. Conforme o delegado Fabiano Kepp, o suspeito do crime era companheiro da vítima.

Agentes da 2ª Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul fazem buscas ao homem, que até o momento, não foi localizado.

A vítima chegou a registrar ocorrência contra o suspeito no dia 30 de março pelos crimes de dano e injúria, ocasião em que solicitou medida protetiva de urgência. Em 9 de abril, a própria vítima pediu a revogação da proteção, que não estava em vigor. O caso segue em investigação.