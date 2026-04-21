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Mulher é morta a tiros em Sapucaia do Sul e RS chega a 27 feminicídios em 2026

Polícia Civil faz buscas ao suspeito, que era companheiro da vítima 

Maria Regina Eichenberg

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