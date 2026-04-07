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Golpes de faca 
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Mulher é encontrada morta em Parobé; RS chega a 27 feminicídios em 2026

Segundo a Polícia Civil, principal suspeito é o companheiro dela, que fugiu do local. Ele foi preso em Glorinha

Gabriela Plentz

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