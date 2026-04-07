Mulher é encontrada morta em Parobé; RS chega a 27 feminicídios em 2026

Mulher foi atingida por golpes de faca. Polícia Civil / Divulgação

Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa na manhã desta terça-feira (7) em Parobé, no Vale do Paranhana. Conforme a Polícia Civil, a vítima tinha 20 anos. O suspeito do crime é o companheiro dela, Gabriel de Freitas, de 32.

A vítima foi identificada como Ana Beatriz Fernandes da Rocha. Ela é natural de Salvador, na Bahia.

Segundo o delegado Francisco Leitão, a investigação aponta que o homem efetuou golpes de faca contra a mulher. Ele fugiu do local e foi encontrado horas depois, em Glorinha, onde foi preso.

O casal não possuía histórico de violência doméstica registrado.

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27 feminicídios

Essa foi a 27ª mulher morta em contexto de violência doméstica no Estado em 2026.

Mais cedo, outro feminicídio foi registrado em Novo Hamburgo.

Conforme o delegado Alexandre Quintão, da Delegacia da Mulher de Novo Hamburgo, a vítima foi identificada como Veridiana de Barros Alves, 43 anos.