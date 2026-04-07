Mulher é encontrada morta em Parobé; RS chega a 27 feminicídios em 2026

Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa na manhã desta terça-feira (7) em Parobé, no Vale do Paranhana. Conforme a Polícia Civil, a vítima tinha 20 anos. O suspeito do crime é o companheiro dela, Gabriel de Freitas, de 32.
A vítima foi identificada como Ana Beatriz Fernandes da Rocha. Ela é natural de Salvador, na Bahia.
Segundo o delegado Francisco Leitão, a investigação aponta que o homem efetuou golpes de faca contra a mulher. Ele fugiu do local e foi encontrado horas depois, em Glorinha, onde foi preso.
O casal não possuía histórico de violência doméstica registrado.
27 feminicídios
Essa foi a 27ª mulher morta em contexto de violência doméstica no Estado em 2026.
Conforme o delegado Alexandre Quintão, da Delegacia da Mulher de Novo Hamburgo, a vítima foi identificada como Veridiana de Barros Alves, 43 anos.
Ela apresentava sinais de esganadura e marca de perfuração por faca no pescoço. O companheiro dela, Rudinei Vieira da Silva, 32 anos, se apresentou à delegacia e confessou o crime.