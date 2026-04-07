Mulher é encontrada morta dentro de casa em Novo Hamburgo; companheiro confessa crime

Crime aconteceu na Rua das Quaresmas, no bairro Boa Saúde. Isaías Rheinheimer / GES Especial

Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa, na Rua das Quaresmas, no bairro Boa Saúde, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos na manhã desta terça-feira (7). O companheiro dela se apresentou à delegacia e confessou o crime. Esse foi o 26° feminicídio registrado no Rio Grande do Sul neste ano.

Conforme o delegado Alexandre Quintão, da Delegacia da Mulher de Novo Hamburgo, a vítima foi identificada como Veridiana de Barros Alves, 43 anos. Ela apresentava sinais de esganadura e marca de perfuração por faca no pescoço.

Em depoimento, o autor confesso, Rudinei Vieira da Silva, 32 anos, disse que na noite de segunda-feira (6) o casal brigou. Eles teriam usado drogas antes. Contou que a discussão ocorreu por causa do entorpecente. Admitiu que, depois do desentedimento, acabou cometendo o crime.

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Um vizinho contou aos policiais que o homem passou a madrugada inteira andando pela casa com janelas e portas abertas até ir a delegacia se entregar.

— Ele confessou a prática do crime e se limitou a dizer que ocorreu após uma discussão por causa do entorpecente. Agora, iremos analisar se essa informação realmente procede — disse o delegado Quintão.

Rudinei possui antecedentes criminais por roubo e furto. De acordo com o delegado, não havia registro de violência doméstica da companheira contra ele.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio. Em seguida, será encaminhado ao sistema prisional.

Veridiana tinha um filho e uma filha, menores de idade, de relacionamentos anteriores.