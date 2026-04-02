MP pede urgência em julgamento de ação sobre presos em delegacias e viaturas no RS

Requerimento afirma que policiais são submetidos a desvio de função na custódia de presosem viaturas e delegacias. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Uma ação civil pública do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) contra o Estado, que cobra providências sobre presos em viaturas da polícia, teve o pedido de urgência no julgamento protocolado nesta quinta-feira (2). O requerimento foi apresentado pela promotora de Justiça Anelise Haertel Grehs, da Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial.

A ação havia sido movida em abril de 2016 pelo hoje procurador Marcos Reichelt Centeno. O processo tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre e trata, sobretudo, do que o MP considera ser uma omissão do Estado em impedir a permanência prolongada de presos em viaturas da Brigada Militar e da Polícia Civil, muitas vezes, por mais de 24 horas, e em delegacias de Porto Alegre e de toda a Região Metropolitana.

Anelise Haertel Grehs afirma que, com a criação do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em 2022, o cenário chegou a melhorar. Contudo, recentemente, a situação regrediu, na avaliação da promotora.

— Essa ação já estava tramitando, e pedi urgência com base no que tenho acompanhado. Chegou ao ponto de um preso fugir da viatura que estava dentro do pátio. O problema na demora dos encaminhamentos dos presos em Porto Alegre se expandiu pelo Estado, principalmente com a interdição de penitenciárias em Caxias do Sul — diz a promotora.

Leia Mais Justiça determina interdição parcial de penitenciária de Osório por falta de água

Em 25 de fevereiro, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) autorizou, de forma excepcional e temporária, o aumento do número de presos por cela em duas unidades prisionais de Canoas, na Região Metropolitana, para tentar amenizar o problema. A ação totalizou 372 vagas adicionais. Ainda assim, o Nugesp seguiu operando no limite.

Até as 16h, desta quinta, havia 653 vagas ocupadas no Nugesp, conforme o painel da população privada de liberdade. Desde sua criação, o núcleo dispõe de 708 vagas.

"Desvio de função"

Na manifestação, a promotora sustenta que "a situação é grave, ilegal e configura desvio de função, pois policiais civis e militares acabam exercendo custódia de presos após a finalização dos autos de prisão em flagrante e cumprimentos de mandados de prisão, atividade que não lhes compete, prejudicando diretamente a investigação criminal e o policiamento ostensivo, com impacto negativo na segurança pública".

— A custódia de presos depois das vagas determinadas não é responsabilidade da Polícia Civil nem da Brigada Militar ou da Secretaria de Segurança Pública. Esse é um trabalho da Polícia Penal — afirma a promotora.

O MP ainda rebate a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que alegou a perda de objeto da ação com a criação do Nugesp. A promotoria ainda requer o julgamento antecipado e urgente do tema, independentemente de outros processos e ações civis públicas ajuizadas pela Defensoria Pública do Estado (DPE) e pelo Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia (Ugerim).

Contrapontos

A PGE informou que "acompanha as ações judiciais decorrentes de presos mantidos em viaturas ou delegacias, para tomar as medidas judiciais cabíveis em cada caso".

Em nota (leia a íntegra abaixo), a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) afirma que, no momento, há registro de apenas três presos em delegacias, "todos já com providências em curso para encaminhamento a local adequado de triagem, com previsão de regularização em até 24 horas".

A pasta ainda diz que "o governo do Estado tem realizado investimentos expressivos na modernização do sistema prisional" e que "está prevista, ainda neste ano, a entrega de mais de 5 mil novas vagas em estabelecimentos prisionais".

Núcleo planejado para ser centro de triagem de presos sofreu recentemente dificuldades operacionais por superlotação. Jeff Botega / Agencia RBS

Histórico

Em 2016, ação civil pública emergiu do cenário de superlotação extrema das celas, agravada pelas sucessivas interdições do Presídio Central de Porto Alegre — quatro somente em 2015. Relatórios, vistorias e registros policiais apontaram, à época, presos mantidos por mais de 24 horas, chegando a até quatro dias, em locais sem condições mínimas de higiene, ventilação, banho, camas ou alimentação adequadas.

No dia 1º de abril de 2016, a situação resultou em motim na Área Judiciária do Palácio da Polícia, quando presos atearam fogo em papéis dentro da cela superlotada, após permanecerem por cerca de 48 horas no local. Houve ameaças a policiais, danos ao patrimônio público e risco concreto à integridade física de detentos e servidores. Delegados também relataram a iminência de suspensão de prisões em flagrante, diante da impossibilidade de receber novos presos.

O Nugesp

Atuação

O núcleo foi planejado para ser um grande centro de triagem , funcionando 24 horas por dia.

, funcionando 24 horas por dia. No mesmo lugar, são realizados procedimentos como identificação, documentação, registro policial, classificação, triagem e audiência de custódia, até o encaminhamento final compatível ao perfil do preso.

O período máximo de permanência do preso no local é de 15 dias. Por questões de segurança, a SSPS não informa o número de servidores no local.

Estrutura

O espaço, inaugurado em junho de 2022, conta com 708 vagas disponíveis. A parte interna tem cinco módulos de vivência. Desses, quatro são masculinos, com 20 celas cada, totalizando 624 vagas, além de alojamentos para presos trabalhadores, com 24 vagas; e um feminino, com oito celas, que possibilitam a detenção de 60 mulheres.

disponíveis. A parte interna tem cinco módulos de vivência. Desses, quatro são masculinos, com 20 celas cada, totalizando 624 vagas, além de alojamentos para presos trabalhadores, com 24 vagas; e um feminino, com oito celas, que possibilitam a detenção de 60 mulheres. A construção dos 5,7 mil metros quadrados foi realizada com um investimento total de mais de R$ 48 milhões, proveniente de recursos do Tesouro do Estado e do programa Avançar. As obras começaram em 2021 e, após 11 meses, o núcleo foi concluído.

Nota da SSPS:

"A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) informa que, desde 2019, o Estado vem adotando um conjunto contínuo de medidas com o objetivo de eliminar a permanência de pessoas privadas de liberdade em delegacias de polícia.

No momento do fechamento da nota, há registro de apenas três presos nessa situação, todos já com providências em curso para encaminhamento a local adequado de triagem, com previsão de regularização em até 24 horas.

É importante contextualizar que a população carcerária do Rio Grande do Sul historicamente apresentava uma taxa média de crescimento anual entre 2% e 4%. Em 2025, no entanto, foi registrado um aumento excepcional de aproximadamente 14%.

Mesmo diante desse contexto de forte pressão sobre vagas, o governo do Estado tem realizado investimentos expressivos na modernização do sistema prisional, incluindo aquisição de equipamentos, ampliação e qualificação de estruturas, reforço do efetivo e, especialmente, construção de novas unidades. Está prevista, ainda neste ano, a entrega de mais de 5 mil novas vagas em estabelecimentos prisionais.

Ao longo do período de tramitação da ação, já foram concluídas e entregues obras relevantes, como a Cadeia Pública de Porto Alegre, as penitenciárias de Sapucaia do Sul, Bento Gonçalves, Charqueadas II e III, o Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional e o Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, além da reforma e ampliação da Penitenciária Feminina de Rio Pardo e da Penitenciária Estadual de Canoas.