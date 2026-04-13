Motorista preso por capotamento com duas mortes admite briga, mas nega ter provocado acidente de forma intencional

A Polícia Civil ouviu na manhã desta segunda-feira (13) o motorista André Roloff Pires, 40 anos. O condutor foi preso de forma preventiva em razão de um acidente com duas mortes que aconteceu no sábado (11).

No entendimento da polícia, o motorista, que conduzia um caminhão caçamba, provocou de forma internacional o capotamento de outro veículo na BR-116, em Guaíba. Morreram no acidente Alexandre dos Santos, 41, e Guilherme da Silva Retzlaff, 21, que estavam a bordo de um caminhão utilitário de pequeno porte.

Em depoimento, Pires admitiu que se envolveu numa briga no trânsito com as duas vítimas, mas negou ter causado o acidente de forma intencional.

— Ele disse que fez uma ultrapassagem e, em razão disso, o veículo das vítimas teve de frear. E aí as vítimas ficaram inconformadas com isso e começaram a ofender, a tentar emparelhar o veículo com o dele, para tentar discutir, para brigar — detalhou a delegada Karoline Calegari.

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O motorista preso negou que tenha jogado o caminhão por cima das vítimas. Ele alegou ter tentado repetidas vezes ultrapassar o carro das vítimas e que, numa dessas tentativas, o outro motorista teria tentado impedir a passagem e capotado.

— O investigado confirma boa parte dos fatos, diz que houve essa desinteligência no trânsito e que entraram em conflito. Ele diz que, na verdade, o que aconteceu foi uma ação exclusiva das vítimas, que causou o acidente. Na medida em que ele teria tentado a ultrapassagem, e que, quando foi tentar ultrapassar, as vítimas abriram a caminhonete para o mesmo lado. Então, elas mesmas teriam causado a colisão e capotado — afirmou a delegada.

A Polícia Civil ouviu, no entanto, testemunhas que apresentaram, segundo a delegada, relatos diversos ao do condutor do caminhão caçamba. Um vídeo, analisado pela Polícia Civil, registrou instantes antes do acidente (veja acima). O vídeo de câmera de segurança registrou que o caminhão vermelho, conduzido pelo motorista preso, se aproxima até, aparentemente, tocar no outro veículo.

— De acordo com testemunhas presenciais, o caminhão vinha tentando colidir com a caminhonete das vítimas. Ele vinha fazendo movimento de abrir e fechar para tentar desestabilizar o veículo da frente, sendo que em algum momento conseguiu fazer isso, o que acarretou o capotamento dos veículos das vítimas, que foram parar do outro lado da via — diz a delegada.

Em nota, a defesa afirmou que o motorista "lamenta imensamente o ocorrido e reitera que o evento foi um lamentável acidente, não havendo qualquer dolo ou culpa que justifique as graves acusações a ele imputadas".

Leia a íntegra da nota da defesa do motorista

"A defesa do Sr. A. R. P., motorista envolvido no trágico acidente ocorrido em 11 de abril na Cidade de Guaíba/RS, vem a público expressar o mais profundo pesar e solidariedade às famílias das vítimas. O Sr. A.R.P lamenta imensamente o ocorrido e reitera que o evento foi um lamentável acidente, não havendo qualquer dolo ou culpa que justifique as graves acusações a ele imputadas.

Desde o primeiro momento, o acusado, por meio de sua defesa, buscou as autoridades, identificando-se e prontificando-se a prestar todos os esclarecimentos necessários, demonstrando total cooperação com a investigação. Agiu no mesmo sentido, inclusive, ao se apresentar espontaneamente na Delegacia de Polícia na manhã desta segunda-feira, em que o mandado de prisão foi cumprido, demonstrando assim não ter qualquer intenção de evasão ou de não colaboração com a justiça.

Em seu depoimento, esclareceu que, ao trafegar com seu veículo carregado com um peso total de mais de 50 toneladas, e diante da dinâmica dos fatos, não conseguiu evitar o acidente.

A defesa confia que a verdade dos fatos será plenamente demonstrada no decorrer do processo e que a inocência do cliente será cabalmente comprovada.

A defesa segue trabalhando incansavelmente para a revogação da prisão preventiva e para garantir que a justiça e a verdade prevaleçam.

Cristiane Terra