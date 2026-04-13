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Notícia

Motorista preso por capotamento com duas mortes admite briga, mas nega ter provocado acidente de forma intencional

Vítimas foram identificadas como Alexandre dos Santos, 41 anos, e Guilherme da Silva Retzlaff, 21

Leticia Mendes

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