Motorista é preso por suspeita de provocar capotamento após briga de trânsito; duas pessoas morreram

O motorista de um caminhão caçamba foi preso na manhã desta segunda-feira (13) por suspeita de provocar de forma intencional um acidente com duas mortes no início da tarde do último sábado (11) na BR-116. Um Hyundai HR HDB – um pequeno caminhão utilitário – capotou após sair da pista. Morreram no acidente Alexandre dos Santos, 41 anos, e Guilherme da Silva Retzlaff, 21 anos.

Segundo a Polícia Civil, o motorista do caminhão caçamba e as vítimas teriam se envolvido numa briga de trânsito antes do acidente. O suspeito de provocar o capotamento se apresentou nesta manhã na Delegacia de Polícia de Guaíba, na Região Metropolitana, e foi preso de forma preventiva.

André Roloff Pires foi preso de forma preventiva. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

A polícia não divulgou o nome do motorista, mas a reportagem apurou que se trata de André Roloff Pires.

Um vídeo, analisado pela Polícia Civil, registrou instantes antes do acidente (veja acima). A imagem de uma câmera de segurança registrou que as 12h do sábado o caminhão vermelho, que estaria sendo conduzido pelo motorista preso nesta manhã, aproxima-se até, aparentemente, tocar no outro veículo.

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O acidente aconteceu perto do quilômetro 300 da rodovia, após o veículo onde estavam as duas vítimas sair da pista e capotar às margens da BR-116.

Segundo a delegada Karoline Calegari, o caso começou inicialmente a ser apurado como homicídio culposo de trânsito, quando não há intenção. No entanto, as investigações avançaram e a polícia passou a tratar o caso como duplo homicídio doloso no trânsito duplamente qualificado, pelo motivo torpe — a briga de trânsito — e também por impossibilitar a defesa das vítimas.

Conforme a polícia, os veículos seguiam no sentido Interior-Capital, e, em dado momento, o motorista do caminhão caçamba, após um desentendimento com os ocupantes do outro veículo, iniciou uma espécie de perseguição na rodovia.

— Pelo que apuramos até o momento, ele perseguiu as vítimas e jogou o caminhão por cima da caminhonete delas, depois de uma briga. As duas vítimas foram projetadas para fora do veículo — explicou a delegada.

A polícia ainda apura como teria começado o desentendimento entre os envolvidos. Testemunhas relataram à polícia ter visto provocações entre o condutor do caminhão e as vítimas durante o trajeto.

— Eles paravam um ao lado do outro, se xingavam. Inclusive, há um relato de que algo foi arremessado do veículo das vítimas para dentro da cabine do caminhão. Ainda precisamos saber como foi que se iniciou essa briga. Se foi em algum posto, se foi na rodovia mesmo, mas essa briga escalonou — afirmou a delegada.

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