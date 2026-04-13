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Motorista é preso por suspeita de provocar capotamento após briga de trânsito; duas pessoas morreram

Caso é investigado pela Polícia Civil de Guaíba desde sábado e resultou na prisão do condutor de caminhão nesta segunda-feira

Leticia Mendes

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