Motorista de app é morto a tiros na Restinga, em Porto Alegre

Um motorista de aplicativo foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (8), no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. A vítima foi identificada como Anderson Luiz Ferraz Prates, 50 anos.
Prates estava lavando o carro na frente de casa, na Rua Rubens Pereira Torelly, quando um atirador, a pé, se aproximou e efetuou pelo menos três disparos. O crime aconteceu por volta das 23h.
O atirador fugiu do local sem levar nada. O carro da vítima, inclusive, ficou no local. Foram feitas buscas na região mas ninguém foi preso.
A 4° Delegacia de Homicídios de Porto Alegre investiga o caso.