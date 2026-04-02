Motorista de aplicativo é investigado por importunação sexual contra passageira em Canoas

A 3ª Delegacia de Polícia de Canoas instaurou inquérito nesta quinta-feira (2) para apurar um caso de importunação sexual envolvendo um motorista de aplicativo. A ocorrência foi registrada na noite de domingo (29), durante uma corrida entre os bairros Estância Velha e Igara, no município da Região Metropolitana.

A vítima, uma mulher de 26 anos, grávida de 7 semanas, relatou que saía do trabalho em direção à casa quando o condutor passou a fazer perguntas invasivas, além de fazer um caminho mais longo do que o normal. Em seguida, segundo o depoimento, ela percebeu que o homem estava sem calças. Ela confirmou o relato à reportagem.

A passageira estava sozinha no banco traseiro e conseguiu sair do veículo ainda durante a corrida.

A Polícia Civil trabalha para identificar o motorista. Os investigadores já têm acesso à placa e ao modelo do carro, um Volkswagen Nivus. Também será verificado se havia câmeras no veículo.

A reportagem entrou em contato com a 99, plataforma para a qual o motorista prestava serviço. A empresa enviou uma nota repudiando a conduta do motorista (leia a íntegra abaixo).

O que diz a 99

A 99 lamenta o ocorrido e informa que possui uma política de tolerância zero em casos de assédio e violência sexual. O perfil do motorista parceiro foi bloqueado da plataforma.