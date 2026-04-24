Segurança

Região Carbonífera
Notícia

Militar da reserva é preso por armazenar pornografia e filmar vizinhas menores de idade em Charqueadas

Homem de 70 anos usava câmera escondida para registrar a rotina dos moradores da casa. Mãe das crianças desconfiou e procurou a polícia

Guilherme Milman

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