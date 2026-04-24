Militar da reserva é preso por armazenar pornografia e filmar vizinhas menores de idade em Charqueadas

Câmera que ficava direcionada para a casa da vizinha. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um militar da reserva foi preso preventivamente em Charqueadas, na Região Carbonífera, suspeito de armazenar material pornográfico e filmar vizinhas menores de idade.

De acordo com a Polícia Civil, o homem de 70 anos utilizava uma câmera escondida direcionada para a casa de uma vizinha. Segundo o delegado Marco Schalmes, ele registrava a rotina da residência e, posteriormente, fazia capturas de tela de imagens em que apareciam partes íntimas das vítimas.

— A mãe das duas meninas procurou a delegacia suspeitando desse vizinho. Ele filmava as crianças na rua com o celular. Quando ingressemos na residência vimos que além do aparelho celular, tinha uma câmera pequena no forro da casa. Ele fazia imagens da rotina dessa família — afirma Schalmes.

Ele foi detido em flagrante na segunda-feira (20), e teve sua prisão convertida em preventiva na quinta-feira (23). Após a apreensão do celular do suspeito, os investigadores encontraram diversas imagens armazenadas.