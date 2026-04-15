Segurança

R$ 1,6 bilhão
Notícia

MCs Ryan SP e Poze do Rodo são presos pela PF em operação contra esquema bilionário de lavagem de dinheiro

Ação cumpre 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária em oito Estados e no Distrito Federal 

Zero Hora

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