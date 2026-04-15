MCs Ryan SP e Poze do Rodo são presos pela PF em operação contra esquema bilionário de lavagem de dinheiro

Investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de dividas. Instagram: @imcryansp / Reprodução

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (15) mira uma organização criminosa suspeita de comandar esquema de lavagem de dinheiro e transações ilegais que movimentou mais de R$ 1,6 bilhão. Dois artistas estão entre os detidos, segundo o g1: MC Ryan SP e MC Poze do Rodo.

Batizada de Operação Narco Fluxo, a ação mobiliza mais de 200 policiais federais. São cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e outros 39 de prisão temporária, no Distrito Federal e outros oito Estados:

São Paulo

Rio de Janeiro

Pernambuco

Espírito Santo

Maranhão

Santa Catarina

Paraná

Goiás

A investigação da PF aponta que o grupo criminoso utiliza um sistema para ocultar e dissimular valores. Neste âmbito, há transações com criptoativos no Brasil e no Exterior, além do transporte de altas quantias de valores em espécie.

Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de dividas. Além das prisões, também foi determinado o sequestro de bens dos alvos.

Veículos, entre eles duas Porsches e uma BMW, foram apreendidos. Um relógio modelo Rolex também foi localizado na casa dos investigados.

Ryan Santana dos Santos, de 25 anos, foi preso em Bertioga, no litoral de São Paulo. Já Marlon Brandon Coelho Couto Silva, de 27, conhecido como MC Poze, foi detido no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Dono da página Choquei também é alvo de operação

O influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei, também foi preso na ação deflagrada nesta manhã em Goiânia e em outros sete estados, além do Distrito Federal. Ele também foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

O perfil que ele administra soma mais de 27 milhões de seguidores no Instagram.

O que dizem as defesas dos investigados

Ao g1, o advogado do influenciador, Frederico Moreira, afirmou que ele está sendo ouvido na sede da Polícia Federal, em Goiânia. A defesa deve se manifestar ao longo do dia.

Leia a íntegra da defesa de MC Ryan SP:

"A defesa técnica de MC Ryan informa, de forma respeitosa, que até o presente momento não teve acesso ao procedimento que tramita sob sigilo, razão pela qual está impossibilitada de apresentar manifestação específica sobre os fatos.

Ressalta-se, contudo, a absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras. Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável.

A defesa confia plenamente que os esclarecimentos necessários serão prestados oportunamente, acreditando que, já no início da investigação, a verdade dos fatos será devidamente demonstrada."

Leia a íntegra da defesa de MC Poze do Rodo

"A Defesa de Marlon Brandon desconhece os autos ou teor do mandado de prisão. Com acesso aos mesmos, se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário.”