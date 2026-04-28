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Justiça proíbe RS de manter presos em celas de delegacias e viaturas; Estado diz que tem plano em andamento

Ação civil pública foi ingressada pelo Ministério Público em 2016 e teve sentença proferida na última segunda-feira 

Pâmela Rubin Matge

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Kathlyn Moreira

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