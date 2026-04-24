Justiça nega recurso e mantém restrição a novos presos no Nugesp

Nugesp só pode receber presos em flagrante. Jeff Botega / Agencia RBS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ) negou o pedido de reconsideração feito pelo Governo do RS e manteve a decisão que suspende a entrada de presos preventivos e temporários no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), em Porto Alegre. A posição do Judiciário sobre o caso foi divulgada nesta sexta-feira (24). A medida, estabelecida na última semana como forma de combater a superlotação na unidade, restringe novos ingressos exclusivamente a detidos em flagrante.

Ao analisar o recurso do Estado, a juíza Fabiana Pagel da Silva, coordenadora do Nugesp, fundamentou a manutenção da suspensão na ausência de redução do déficit de vagas, ressaltando que o Nugesp possui natureza temporária e não deve ser utilizado como presídio.

Conforme a determinação original, a proibição continuará vigente até que o Executivo comprove a transferência de todos os detentos que estão recolhidos no núcleo há mais de 15 dias. De acordo com os dados apresentados pela magistrada, existem atualmente 164 presos custodiados na unidade além do prazo de 15 dias.

Como consequência da restrição, voltaram a ser vistos casos de pessoas aguardando encaminhamento ao sistema prisional em delegacias e viaturas. Na quinta-feira, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) afirmou à reportagem de Zero Hora que "eventuais permanências temporárias de custodiados fora das unidades prisionais refletem oscilações momentâneas desse fluxo e vêm sendo constantemente ajustadas, na medida em que ocorre a liberação diária de vagas no sistema prisional".

Para tratar do assunto, uma reunião foi agendada para a próxima semana entre o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Ricardo Pippi Schmidt, e o secretário de Segurança Pública do Estado (SSP-RS), coronel Mário Ikeda. A data exata do encontro não foi divulgada.

O que é o Nugesp

Atuação

O núcleo foi planejado para ser um grande centro de triagem, funcionando 24 horas por dia. No mesmo lugar, são realizados procedimentos como identificação, documentação, registro policial, classificação, triagem e audiência de custódia, até o encaminhamento final compatível ao perfil do preso.

O período máximo de permanência do preso no local é de 15 dias. Por questões de segurança, a SSPS não informa o número de servidores no local.

Estrutura

O espaço inaugurado em junho de 2022, conta com 708 vagas disponíveis. A parte interna tem cinco módulos de vivência. Desses, quatro são masculinos, com 20 celas cada, totalizando 624 vagas, além de alojamentos para presos trabalhadores, com 24 vagas; e um feminino, com oito celas, que possibilitam a detenção de 60 mulheres.

disponíveis. A parte interna tem cinco módulos de vivência. Desses, quatro são masculinos, com 20 celas cada, totalizando 624 vagas, além de alojamentos para presos trabalhadores, com 24 vagas; e um feminino, com oito celas, que possibilitam a detenção de 60 mulheres. A construção dos 5,7 mil metros quadrados foi realizada com um investimento total de mais de R$ 48 milhões, proveniente de recursos do Tesouro do Estado e do programa Avançar. As obras começaram em 2021 e, após 11 meses, o núcleo foi concluído.