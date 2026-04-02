Justiça determina interdição parcial de penitenciária de Osório por falta de água

Decisão também limita de 1.605 para 1.545 presos o teto de presos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Justiça determinou a interdição parcial da Penitenciária Estadual Modulada de Osório, no Litoral Norte, devido a problemas no abastecimento de água. A decisão proíbe a entrada de novos presos na unidade.

A medida foi assinada no final da tarde de quarta-feira (1º) pela juíza Liane Machado dos Santos Caminha Gorini, da Vara de Execuções Criminais de Osório. A magistrada também determinou a redução da capacidade máxima de detentos. O limite passa a ser de 1.545 presos – antes, o teto era de 1.605.

A decisão tem como base um relatório da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, que aponta falhas no fornecimento de água na unidade prisional.

O documento, assinado pelo defensor Irvan Antunes Vieira Antunes, aponta que, durante vistoria, verificou a presença de caminhões-tanque fazendo abastecimento emergencial, além de galerias com ausência total de água nas torneiras e chuveiros, com racionamento de água.

“O fluxo é liberado pelos servidores por períodos de até 10 minutos diários, de forma controlada e discricionária. Esse regime impõe desigualdade estrutural dentro da própria galeria: os detentos das celas frontais conseguem estocar água em galões, enquanto os presos situados ao fundo não recebem sequer uma gota quando o registro é brevemente aberto", aponta o texto, feito no último domingo (29).

O defensor ainda apontou relatos de que o problema ocorre desde dezembro do ano passado.

A magistrada estabeleceu também que, em caso de descumprimento da decisão, o Estado deverá pagar multa de R$ 30 mil por cada novo preso que ingressar na penitenciária.

O relatório da Defensoria Pública foi encaminhado à Polícia Penal para que ela apresente providências.

Em dezembro do ano passado, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo anunciou uma parceria com a Corsan para realizar obras de melhorias no sistema de abastecimento em 24 unidades, em investimento de R$ 20 milhões. Na época, não foram divulgadas quais as unidades contempladas.

O que diz a secretaria responsável pela penitenciária

"A Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo, através da Polícia Penal, recebeu a decisão judicial referente à Penitenciária Modulada Estadual de Osório. Embora existam ponderações quanto ao teor da decisão, cabe salientar que ela será cumprida e que serão analisadas as medidas recursais cabíveis.

É importante frisar que a Polícia Penal busca alternativas para garantir o recolhimento das pessoas presas no litoral. Em relação ao abastecimento de água, foram realizadas as manutenções necessárias e utilizados caminhões-pipa para garantir a normalidade do serviço.

Porém, é importante contextualizar que o governo do Estado tem investido na modernização do sistema prisional, em equipamentos, estruturas, novos servidores e a construção de novas unidades prisionais.

A novas unidades são parte da política de ampliação do número de vagas disponíveis no sistema prisional gaúcho. Estão em andamento as obras das novas penitenciárias em Rio Grande, Caxias do Sul, São Borja e Passo Fundo, além das reformas do Presídio Estadual de Cachoeira do Sul, do Presídio Regional de Passo Fundo e da Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana.

Além disso, nos últimos anos já foram entregues as obras da própria Cadeia Pública de Porto Alegre, das penitenciárias de Sapucaia do Sul, Bento Gonçalves, Charqueadas II e III, do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional e do Módulo de Segurança Máxima da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. Além da reforma e ampliação do Feminino de Rio Pardo e da Penitenciária Estadual de Canoas.