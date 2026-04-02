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Justiça determina interdição parcial de penitenciária de Osório por falta de água

Decisão impede entrada de novos presos e baseia-se em relatório da Defensoria Pública, que aponta problemas no abastecimento

Guilherme Milman

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