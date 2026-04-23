Justiça decreta prisão preventiva de MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e Raphael Oliveira

Mc Ryan SP e MC Poze do Rodo devem voltar à cadeia. Instagram: @imcryansp / Reprodução

A Justiça Federal aceitou, nesta quinta-feira (23), o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Federal (PF) para os funkeiros MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e Raphael Sousa Oliveira, e o criador da "Choquei", Raphael Oliveira. As informações são do g1.

O grupo está sendo investigado pela movimentação ilegal de R$ 1,6 bilhão através de bets e rifas clandestinas. Em operação da PF deflagrada em 15 de abril, os alvos haviam sido presos temporariamente. Além deles, o influenciador Chrys Dias também foi detido, mas conseguiu alvará de soltura nesta tarde.

Segundo a PF, com a análise de provas apreendidas, como celulares, documentos e registros financeiros, há elementos suficientes para a conversão das prisões em preventivas.

Operação Narco Fluxo

A Polícia Federal (PF) deteve os artistas MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, o criador da "Choquei" Raphael Oliveira e o influenciador Chrys Dias durante a Operação Narco Fluxo em 15 de abril.

A ofensiva mirava organização criminosa suspeita de comandar esquema de lavagem de dinheiro e transações ilegais que movimentou mais de R$ 1,6 bilhão.

A ação mobilizou mais de 200 policiais federais. Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e outros 39 de prisão temporária, no Distrito Federal e outros oito Estados:

São Paulo

Rio de Janeiro

Pernambuco

Espírito Santo

Maranhão

Santa Catarina

Paraná

Goiás

A investigação da PF aponta que o grupo criminoso utiliza um sistema para ocultar e dissimular valores. Neste âmbito, há transações com criptoativos no Brasil e no Exterior, além do transporte de altas quantias de valores em espécie.

Defesas

Em nota para o site g1, o advogado Felipe Cassimiro, que faz a defesa do MC Ryan SP, disse que a decisão reconhece a "ilegalidade das prisões de MC Ryan, Diogo 305 e dos demais investigados no âmbito da Operação Narco Fluxo" e que "a consequência natural e jurídica desta decisão é a revogação da prisão, medida que decorre diretamente da própria decisão ao ser reconhecido o erro no prazo fixado para a prisão temporária".

MC Ryan está no Centro de Detenção Provisória Belém, na Zona Leste de São Paulo. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Administração Penitenciária não informou quando ele será solto.

Já o advogado de Poze do Rodo, Fernando Henrique Cardoso Neves, afirmou que o novo pedido feito pela PF não apresenta fatos novos e criticou a condução do caso.

Ao g1, a defesa de Raphael Sousa Oliveira, proprietário da página "Choquei", informou que vai recorrer imediatamente ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao Superior Tribunal de Justiça e, se necessário, ao Supremo Tribunal Federal, para restabelecer a Constituição.

O advogado criminalista Pedro Paulo de Medeiros afirma que a nova decisão repete vícios já apontados pela defesa desde a decretação da prisão temporária, especialmente pela ausência de fundamentação individualizada em relação a Raphael Sousa Oliveira, pois o juiz sequer menciona o nome dele na decisão.

Alvos da Polícia Federal

MC Ryan SP

Natural de São Paulo, MC Ryan SP, nome artístico de Ryan Santana dos Santos, tem 25 anos e está entre os artistas mais ouvidos do país nas plataformas digitais.

O funkeiro ganhou notoriedade com músicas de ostentação e pela exibição de carros de luxo nas redes sociais.

No Spotify, reúne sucessos como Posso Até Não Te Dar Flores, em parceria com MC Meno K, MC Jacaré, DJ Japa NK e DJ Davi DogDog, além de faixas como Gauchinha e Diário de um Cafajeste.

No Instagram, o artista soma mais de 15 milhões de seguidores, onde compartilha registros de sua rotina e aparições ao lado de celebridades como Neymar e Vinícius Júnior.

Em 2024, o artista trouxe donativos para o Rio Grande do Sul para as pessoas afetadas pela enchente.

O funkeiro já se envolveu em outras ocorrências policiais. Em um dos casos, foi preso após realizar manobras com uma Lamborghini dentro de um estádio em Piracicaba, sendo liberado após pagamento de fiança de R$ 1 milhão.

Outro episódio de grande repercussão foi a divulgação de um vídeo em que aparece agredindo a ex-namorada, que levou ao rompimento de contratos comerciais. Também ganhou atenção internacional ao publicar imagens dentro da mansão de Cristiano Ronaldo, em Portugal, durante obras no imóvel.

Leia Mais Chrys Dias recebe alvará de soltura; influenciador é investigado em ação que inclui MC Ryan SP e Poze do Rodo

MC Poze do Rodo

O músico, cujo nome verdadeiro é Marlon Brandon Coelho Couto Silva, nasceu no Rio de Janeiro em 1999 e ganhou notoriedade na cena funk carioca nos últimos anos.

O artista de 27 anos é conhecido por manter um estilo de vida exuberante, marcado pela ostentação de itens de luxo.

Entre os principais hits de MC Poze estão as músicas Voando Alto, Me Sinto Abençoado, Essência de Cria, Vida Louca e A Cara do Crime, canções que costumam falar sobre as favelas do Rio, questionando a violência nas comunidades.

A mistura do funk com trap, conhecida como "trap de cria", mistura batidas graves e linguagem dos jovens, fazendo sucesso. O artista soma mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais.

Quando ainda era adolescente, o cantor chegou a se envolver com o tráfico na favela do Rodo. Ele falou sobre o caso durante um Profissão Repórter, e disse que optou por viver uma vida tranquila, incentivando os mais jovens a sair do crime.

MC Poze já havia sido alvo de outras investigações. Em setembro de 2019, foi preso no Mato Grosso por suspeitas de tráfico de drogas, associação ao tráfico, incitação e apologia ao crime.

No ano passado, voltou a ser detido em uma apuração que investigava apologia ao crime e possível envolvimento com facção criminosa.

Raphael Sousa Oliveira

Raphael Sousa Oliveira, 31 anos, é fotógrafo e influenciador digital nascido em Goiás. Em 2014, ele fundou a página "Choquei" no X e Instagram, que hoje soma mais de 27 milhões de seguidores.

A "Choquei" é uma página voltada para conteúdo exclusivo de celebridades, além de informações sobre famosos e demais personalidades relacionadas ao entretenimento.

Conforme dados da Receita Federal obtidos pelo g1, Raphael Oliveira é sócio-administrador de duas empresas ligadas ao perfil de fofocas. A primeira empresa foi fundada em 2019 e a outra em 2021.

Chrys Dias

Nascido no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, o influenciador e empresário Chrys Dias começou sua trajetória vendendo réplicas de roupas e tênis em estações de trem.

Ganhou projeção nacional ao se tornar um dos melhores amigos de MC Ryan SP, consolidando uma base de seguidores. Seu conteúdo é marcado pela ostentação de um estilo de vida luxuoso, exibindo mansões, viagens internacionais e uma coleção de carros esportivos de alto valor.

Dias ficou famoso na internet principalmente pela promoção de rifas e sorteios online, oferecendo prêmios que variam de carros de luxo a imóveis de alto padrão.