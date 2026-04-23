Segurança

Decisão judicial
Notícia

Justiça decreta prisão preventiva de MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e Raphael Oliveira

Grupo é investigado pela movimentação ilegal de R$ 1,6 bilhão através de bets e rifas clandestinas

Zero Hora

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