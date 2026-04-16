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Justiça aceita denúncia, e cardiologista de Taquara vira réu por estupro de vulnerável após acusações de abuso em consultas

Número de possíveis vítimas chega a 44. Daniel Pereira Kollet está preso preventivamente desde março

Airton Lemos

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