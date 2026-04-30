Júri de três ex-PMs por morte de jovem de 18 anos em São Gabriel é marcado para junho

Gabriel Marques Cavalheiro tinha 18 anos quando morreu, durante uma abordagem policial. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O júri do caso Gabriel Marques Cavalheiro foi marcado para 29 de junho, a partir das 8h30min, no Fórum de São Gabriel, na Fronteira Oeste. Três ex-policiais militares vão a julgamento, acusados da morte do jovem, que tinha 18 anos na época.

Os réus são Raul Veras Pedroso, Cleber Renato Ramos de Lima e Arleu Junior Cardoso Jacobsen. A Corregedoria-Geral da Brigada Militar decidiu pela exclusão dos três do quadro da corporação em novembro de 2025, após a conclusão do processo no Conselho de Disciplina.

O crime foi em agosto de 2022, durante uma abordagem policial no município. Os três seguem presos. Relembre o caso abaixo.

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De acordo com a denúncia do Ministério Público, Cavalheiro teria sido agredido durante a ação, algemado e colocado dentro de uma viatura. Ainda conforme o processo, o corpo do jovem foi posteriormente abandonado em uma área rural.

O laudo pericial aponta que a morte foi causada por lesões graves na região do pescoço, provocadas por instrumento contundente. O caso teve grande repercussão no Rio Grande do Sul e passou a ser citado como possível abuso de autoridade por agentes do Estado.

O julgamento será realizado pelo Tribunal do Júri, responsável por decidir sobre crimes dolosos contra a vida. A sessão pode se estender por mais de um dia devido à complexidade do caso e ao número de testemunhas previstas.

O que dizem as defesas

Em nota, a defesa de Cleber Renato Ramos de Lima e Raul Veras Pedroso afirma que aguarda o julgamento com serenidade, sustenta a inocência dos réus e aponta inconsistências na acusação, além de destacar a absolvição na Justiça Militar por ocultação de cadáver.

Já a defesa de Arleu Junior Cardoso Jacobsen afirma que está preparada para o julgamento, reforça que o réu é inocente e diz que vai demonstrar essa versão aos jurados, alegando que ele está preso injustamente por um crime que não cometeu.

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Relembre o caso

Gabriel Marques Cavalheiro se mudou de Guaíba, onde morava com os pais, para São Gabriel, onde iria prestar o serviço militar obrigatório. O jovem estava hospedado na casa de um tio, mas a irmã também morava na cidade.

Ele desapareceu em 12 de agosto, após ser abordado por três policiais militares na Avenida Sete de Setembro. Uma vizinha da casa em que ele estava hospedado chamou a polícia porque, segundo ela, o jovem estaria forçando o portão que dá para o pátio em frente ao imóvel.

Os policiais teriam agredido Cavalheiro, que foi imobilizado e levado para dentro de uma viatura militar. Testemunhas disseram que ele foi atingido por "pelo menos dois ou três golpes de cassetete". Essa foi a última vez que o jovem teria sido visto com vida.