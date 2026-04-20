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Jovem é morto com mais de 10 tiros em Eldorado do Sul e polícia investiga ligação com o tráfico

Segundo delegado, Everton Daniel da Silva de Vargas teria cometido furtos em bairro dominado por facção

Zero Hora

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