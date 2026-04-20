Jovem é morto com mais de 10 tiros em Eldorado do Sul e polícia investiga ligação com o tráfico

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na noite de domingo (19) no bairro Medianeira, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. A vítima foi identificada como Everton Daniel da Silva de Vargas.

O jovem andava de bicicleta por volta das 20h na Avenida Cândido Rondon, na altura do número 400, quando foi atingido por mais de 10 disparos e morreu no local. Ele tinha antecedentes por tráfico de drogas e a investigação suspeita que o crime esteja relacionado.

Conforme o delegado Vladimir Urach, a primeira informação é de que Vargas teria cometido furtos na área do bairro Delta, que é dominado por uma facção. No entanto, a motivação do crime ainda precisa ser confirmada pela polícia.