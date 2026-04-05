Jovem é morto a tiros em Rolante, no Vale do Paranhana

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (4), em Rolante, no Vale do Paranhana. O nome não foi divulgado.

De acordo com a Brigada Militar, um homem teria invadido a kitnet onde a vítima residia, no bairro Rio Branco, efetuado os disparos e fugido. A vítima morreu no local.

Ainda não se sabe o que motivou o crime, mas a suspeita é de que tenha sido uma execução relacionada ao tráfico de drogas.