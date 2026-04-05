Segurança

Possível execução
Notícia

Jovem é morto a tiros em Rolante, no Vale do Paranhana

Homem teria invadido a kitnet onde a vítima residia, no bairro Rio Branco, efetuado os disparos e fugido do local. Suspeito é procurado

Júlia Ozorio

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