Jovem é morto a tiros em Rolante, no Vale do Paranhana

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (4), em Rolante, no Vale do Paranhana. O nome não foi divulgado.
De acordo com a Brigada Militar, um homem teria invadido a kitnet onde a vítima residia, no bairro Rio Branco, efetuado os disparos e fugido. A vítima morreu no local.
Ainda não se sabe o que motivou o crime, mas a suspeita é de que tenha sido uma execução relacionada ao tráfico de drogas.
O suspeito é procurado pelas autoridades. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Inicialmente, o homicídio foi registrado na Delegacia de Taquara.