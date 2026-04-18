Jovem de 24 anos some após embarcar em carro por aplicativo na Grande Florianópolis

Karyn Lima Souza e Silva foi vista pela última vez em São José (SC), na quarta-feira (15). SOS Desaparecidos/PMSC / Divulgação

Uma jovem de 24 anos está desaparecida desde quarta-feira (15) na Grande Florianópolis. Karyn Lima Souza e Silva foi vista pela última vez ao deixar a escola onde trabalhava, em São José. Conforme as informações iniciais, a jovem entrou em um veículo solicitado por app para ir ao dentista.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, que apura o paradeiro da mulher. Até a atualização mais recente da ocorrência, não haviam sido divulgados detalhes adicionais sobre as circunstâncias do sumiço.

A imagem de Karyn foi publicada pela SOS Desaparecidos, programa da Polícia Militar de Santa Catarina de apoio a famílias de pessoas desaparecidas.

De acordo com relato da mãe à imprensa catarinense, Karyn comentou com colegas de trabalho que estava com um machucado na boca e precisava retornar ao dentista. Cerca de duas horas depois, funcionários tentaram fazer contato, mas não obtiveram resposta.

Ainda segundo as informações repassadas pela família, o companheiro da jovem foi até o consultório e recebeu a informação de que ela não havia chegado ao local.

Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Karyn mora em Palhoça desde agosto de 2025.

Informações que possam ajudar a localizar a jovem podem ser repassadas à Polícia Militar pelos telefones (48) 3229-6020, (48) 99156-8264 e (48) 98843-3152.