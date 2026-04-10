Jovem de 23 anos é encontrado morto a facadas dentro de casa em Novo Hamburgo

Um homem de 23 anos foi encontrado morto a facadas dentro de casa no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

De acordo com a Brigada Militar, o pai da vítima tentou contato com o jovem ao longo do dia, mas, sem resposta, foi até a residência. Ao chegar ao local, encontrou o filho já sem vida, com diversos ferimentos pelo corpo.

Testemunhas relataram à polícia que ouviram gritos vindos da casa durante o dia.