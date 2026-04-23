Joalheria de shopping de Porto Alegre é assaltada; polícia faz buscas por criminosos

Assalto ocorreu em joalheria do Bourbon Shopping da Avenida Ipiranga. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A joalheria Safira, no Bourbon Shopping da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, foi assaltada na manhã desta quinta-feira (23). O crime ocorreu pouco antes das 11h30min.

A Brigada Militar foi acionada após relatos de que homens armados haviam invadido o estabelecimento e cometido o crime. Os policiais fazem buscas para localizar os criminosos.

De acordo com a Polícia Civil, ao menos dois homens portando uma pistola invadiram o local de forma discreta e renderam os funcionários. Eles roubaram diversos itens, incluindo joias e peças em ouro, segundo a BM.

A funcionária de um quiosque do shopping relatou que os criminosos saíram da joalheria caminhando sem chamar a atenção. Até o momento, não há confirmação sobre o veículo utilizado na fuga.

Em nota, o Grupo Zaffari afirma que não houve registro de vítima ou uso de violência.

A Polícia Civil realiza oitivas de testemunhas e busca imagens de câmeras de segurança para identificar os criminosos.

A loja segue funcionando normalmente na tarde desta quinta-feira.

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Confira a íntegra da nota do Grupo Zaffari