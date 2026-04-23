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Joalheria de shopping de Porto Alegre é assaltada; polícia faz buscas por criminosos

Roubo ocorreu na manhã desta quinta-feira, no bairro Jardim Botânico

Paulo Rocha

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Élis Rodrigues

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