Joalheria de shopping de Porto Alegre é assaltada; polícia faz buscas por criminosos

A joalheria Safira, no Bourbon Shopping da Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, foi assaltada na manhã desta quinta-feira (23). O crime ocorreu pouco antes das 11h30min.
A Brigada Militar foi acionada após relatos de que homens armados haviam invadido o estabelecimento e cometido o crime. Os policiais fazem buscas para localizar os criminosos.
De acordo com a Polícia Civil, ao menos dois homens portando uma pistola invadiram o local de forma discreta e renderam os funcionários. Eles roubaram diversos itens, incluindo joias e peças em ouro, segundo a BM.
A funcionária de um quiosque do shopping relatou que os criminosos saíram da joalheria caminhando sem chamar a atenção. Até o momento, não há confirmação sobre o veículo utilizado na fuga.
Em nota, o Grupo Zaffari afirma que não houve registro de vítima ou uso de violência.
A Polícia Civil realiza oitivas de testemunhas e busca imagens de câmeras de segurança para identificar os criminosos.
A loja segue funcionando normalmente na tarde desta quinta-feira.
Confira a íntegra da nota do Grupo Zaffari
Na manhã desta quinta-feira (23/04), uma loja do shopping foi alvo de roubo, sem registro de vítimas ou uso de violência. Após a ocorrência, o 11º Batalhão da Polícia Militar e o DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) foram acionados. A empresa está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação, fornecendo informações e disponibilizando imagens de suas câmeras internas de monitoramento.